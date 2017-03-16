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20.03.2017 — 26.03.2017
Понедельник
4.00 «Доброе утро».
7.00 Новости.
7.15 «Доброе утро».
7.40 «Контрольная закупка».
8.05 «Жить здорово!»
9.00 «Модный приговор».
10.00 Новости.
10.15 «Наедине со всеми».
11.20 «Время покажет».
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
14.00 «Мужское/Женское».
15.00 «Давай поженимся!»
16.00 «Первая Студия».
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.35 Т/с «Мата Хари».
21.25 «Вечерний Ургант».
22.00 «Познер».
22.55 «Наедине со всеми».
23.45 Ночные новости.
0.00 «Пусть говорят».
0.45 «Давай поженимся!»
1.30 «Контрольная закупка».
1.55 Т/с «Мата Хари».
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Мата Хари».
Вторник
4.00 «Доброе утро».
7.00 Новости.
7.15 «Доброе утро».
7.40 «Контрольная закупка».
8.05 «Жить здорово!»
9.00 «Модный приговор».
10.00 Новости.
10.15 «Наедине со всеми».
11.20 «Время покажет».
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
14.00 «Мужское/Женское».
15.00 «Давай поженимся!»
16.00 «Первая Студия».
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.35 Т/с «Мата Хари».
21.25 «Вечерний Ургант».
22.00 Т/с «Салам Масква».
23.05 Ночные новости.
23.20 «Наедине со всеми».
0.10 «Пусть говорят».
0.55 «Давай поженимся!»
1.40 «Контрольная закупка».
2.05 Т/с «Мата Хари».
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Мата Хари».
Среда
4.00 «Доброе утро».
7.00 Новости.
7.15 «Доброе утро».
7.40 «Контрольная закупка».
8.05 «Жить здорово!»
9.00 «Модный приговор».
10.00 Новости.
10.15 «Наедине со всеми».
11.20 «Время покажет».
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
14.00 «Мужское/Женское».
15.00 «Давай поженимся!»
16.00 «Первая Студия».
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.35 Т/с «Мата Хари».
21.25 «Вечерний Ургант».
22.00 Т/с «Салам Масква»
23.00 Ночные новости.
23.15 «Наедине со всеми».
0.05 «Пусть говорят».
0.55 «Давай поженимся!»
1.40 «Контрольная закупка».
2.05 Т/с «Мата Хари».
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Мата Хари».
Четверг
4.00 «Доброе утро».
7.00 Новости.
7.15 «Доброе утро».
7.40 «Контрольная закупка».
8.05 «Жить здорово!»
9.00 «Модный приговор».
10.00 Новости.
10.15 «Наедине со всеми».
11.20 «Время покажет».
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
14.00 «Мужское/Женское».
15.00 «Давай поженимся!»
16.00 «Первая Студия».
18.00 «Пусть говорят».
19.00 «Время».
19.35 Т/с «Мата Хари».
21.25 «Вечерний Ургант».
22.00 Т/с «Салам Масква».
23.00 Ночные новости.
23.15 «Наедине со всеми».
0.05 «Пусть говорят».
0.55 «Давай поженимся!»
1.40 «Контрольная закупка».
2.05 Т/с «Мата Хари».
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Мата Хари».
Пятница
4.00 «Доброе утро».
7.00 Новости.
7.15 «Доброе утро».
7.40 «Контрольная закупка».
8.05 «Жить здорово!»
9.00 «Модный приговор».
10.00 Новости.
10.15 «Наедине со всеми».
11.20 «Время покажет».
13.00 Новости.
13.15 «Время покажет».
14.00 «Мужское/Женское».
15.00 «Давай поженимся!»
16.00 Вечерние новости.
16.55 «Жди меня».
17.50 «Поле чудес».
19.00 «Время».
19.30 «Лучше всех!»
20.55 «Вечерний Ургант».
21.40 Х/ф «Мама, не горюй 2».
23.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
2.10 Х/ф «Танцплощадка».
Суббота
4.00 Новости.
4.10 «Александр Барыкин. В плену собственной славы».
5.00 Х/ф «Тайна записной книжки».
6.20 «Играй, гармонь любимая!»
7.00 «Умницы и умники».
7.40 «Слово пастыря».
8.00 Новости.
8.10 «Кавказская пленница». Рождение легенды».
9.10 «Смак».
9.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Новости.
10.20 «Идеальный ремонт».
11.20 Х/ф «Живет такой парень».
13.15 Х/ф «Время для двоих».
16.00 Вечерние новости.
16.15 «Время для двоих».
17.10 «Минута славы».
19.00 «Время».
19.20 «Сегодня вечером».
20.50 «Прожекторперисхилтон».
21.30 Х/ф «Проверка на любовь».
23.10 Х/ф «Бумер 2».
1.05 Х/ф «Полицейские и воры».
2.45 «Модный приговор».
Воскресенье
4.00 Новости.
4.10 «Марис Лиепа. Невыносимая легкость бытия».
5.00 Детектив «Уснувший пассажир».
6.35 «Часовой».
7.00 «Здоровье».
8.00 Новости.
8.10 «Непутевые заметки».
8.30 «Пока все дома».
9.15 «Фазенда».
9.45 «Смешарики. ПИН-код».
10.00 Новости.
10.15 «ТилиТелеТесто» с Л. Гузеевой.
11.40 «Теория заговора».
13.00 «Романовы».
15.00 «Кавказская пленница». Рождение легенды».
16.00 Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».
17.30 «Лучше всех!»
19.00 Воскресное «Время».
20.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
22.30 Х/ф «Завтрак у папы».
0.05 Х/ф «Мне не больно».
1.55 «Частная жизнь».
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