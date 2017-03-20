Ошибки в бухгалтерии

Министерство иностранных дел в 2015 году вело неправильную и неполную бухгалтерию. Это позволяет утверждать на основании проверки Верховного контрольного управления.

Искажения составило около 2,7 млрд крон. Контроллёров насторожило, что некоторые документы не отвечали требованиям бухгалтерского учёта, а также то, что двумя документами были оформлены 302 бухгалтерские записи, которые составляли 59% всего бухучёта за 2015 год.

По словам пресс-секретаря министерства Ирены Валентовой, ошибки в бухгалтерии носят системный характер и министерство ими активно занимается. Как показала проверка, ошибки возникли в основном из-за неверного бухгалтерского учёта для посольств.

Министерство иностранных дел с выводами инспекторов согласно.

Фото: wikipedia.org

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