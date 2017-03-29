Осталось три дня

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Срок обмена банкноты 50 чешских крон заканчивается 30 марта. С расчётом на население, на данный момент каждый гражданин у себя имеет более чем одну банкноту 50 крон старого образца.
Бумажные 50 крон вышли из обихода в 2011 году, когда их полностью заменила монета.
Для обмена банкноты можно обратиться в один из филиалов Национального банка Чехии в Праге, Брно, Остраве, Пльзне, Усти-над-Лабем, Градце Кралове и Чешских Будейовицах.
Фото: aktualne.cz
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