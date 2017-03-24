Откуда есть пошла земля чешская

Вышеград – старейший район Праги. Отсюда еще Пржемысл и Либуше – основатели первого чешского княжеского рода, согласно преданию, руководили делами своей земли. А это значит, что история этого места насчитывает никак не меньше 13 столетий.

Центром Вышеграда, несомненно, является базилика Святых апостолов Петра и Павла, ведущая свою собственную историю с 1070 года. Капитульный храм был заложен Вратиславом II. Князь сам принимал участие в его закладке и принес на своих плечах двенадцать корзин, наполненных камнями. Храм был выстроен в романском стиле по образу собора Петра и Павла в Риме, который Вратислав видел своими глазами.

«Дождевая» Мадонна

В одной из боковых часовен по левой стороне храма хранится икона Богородицы Вышеградской. Эта икона появилась в Вышеграде, вероятнее всего, в последние годы правления Карла IV, который привез её из своей коронационной поездки в Рим.

Икона была написана на деревянной доске на сюжет так называемой «Богоматери смиренной». Мария, как обычная женщина, одетая в простой синий плащ, сидит на зелёном цветущем лугу и приготовилась кормить грудью свое дитя. Младенец Иисус, лежащий на её руках, завернут в богато украшенную ткань. На обратной стороне была надпись: «Образ был написан рукой святого Луки». Почему в прошедшем времени? Дело в том, что в базилике Святых Петра и Павла находится не сама икона, а её точная копия, написанная во время последней реставрации храма художником Яном Пасалеком. Отреставрированный оригинал хранится в Национальной галерее в Праге.

Икона Богородицы Вышеградской известна также как «Дождевая». Причиной тому стало чудо, явленное ею в Праге в 1638 году. Но сначала немного предыстории.

В начале XVII века пробст Вышеградского капитула Инносенц Монига подарил эту икону императору Рудольфу II, личным капелланом которого он являлся. Затем император дарит её своему тайному советнику Ондржею Ханневальду фон Эккерсдорфу, который, в свою очередь, возвращает образ в собор Петра и Павла в 1606 году. В 1638 году умирает супруга Ханневальда, а летом того же года Чехию постигает жестокая засуха, грозящая неурожаем и голодом. Однажды ночью умершая явилась во сне одному из каноников вышеградского капитула и посоветовала ему пройти с иконой Богородицы в молитвенной процессии до Эммаусского монастыря с просьбой даровать дождь. Как только наутро процессия вышла из ворот Вышеграда, пошёл сильный дождь, продолжавшийся три дня. В дальнейшем такая процессия ежегодно проходила на протяжении двух столетий и собирала до 20 тысяч человек, пока не была запрещена императором Иосифом II.

Перестройка храма

В 1708–17011-х, а затем и в 1723–1730 годах проходит обширная перестройка храма. В этой перестройке в разной степени участвовали творцы пражского барокко: Ф. М. Канька, Д. А. Каневалле и уже хорошо известный нам Ян Сантини-Айхель. Судя по созвездию имен, перестройка была пышной, однако следов её в нынешнем облике церкви не сохранилось.

В период торжества неоготики в Европе было решено придать готический облик и церкви святых Петра и Павла. Реставрация, смыслом которой, вероятно, был некий возврат к истокам, была поручена австрийцу Йозефу Мокеру, прославленному архитектору и реставратору.

Мокер придал храму вид трёхнефной псевдобазилики. Фасад богато орнаментирован, вырезанный из камня барельеф над центральным входом изображает сцену Страшного суда. Завершающим этапом перестройки стало обновление западного фасада и башен, прозванных впоследствии Адамом и Евой.

Необходимо особо отметить внутреннюю роспись храма, поражающую своей пышностью и сложностью. Росписью пресбитерия и главного нефа занимался венский художник Карл Йобст, а боковые нефы были расписаны чешским профессором Франтишеком Урбаном и его супругой Марией.

В 2003 году, в год столетия реставрации храма, папа Иоанн Павел II присвоил ему титул basilica minor (т.е. малая базилика), дающий храму особые привилегии.

В памяти народа

Перестройка конца XIX–начала XX века коснулась не только костела Святых Петра и Павла. Проходит обширная реконструкция всего Вышеграда, который тогдашнее возрожденчески настроенное чешское общество связывало с началом чешской нации и государственности. Вышеградское кладбище приобрело общенациональное значение, и теперь там покоятся видные деятели чешской культуры: Карел Чапек, Карел Гинек Маха, Ян Неруда, Божена Немцова, Антонин Дворжак, Бедржих Сметана, Ян Эвангелиста Пуркине, Альфонс Муха и многие другие.

В памяти народа еще жива и легенда о княгине Либуше. Согласно легенде, именно на Вышеграде она спрятала свой клад – да так, что его никто пока не нашёл.

Александр Авдеенко

Фото: prague.eu

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