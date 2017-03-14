Отношения под угрозой

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До конца этого месяца Министерство внутренних дел примет решение, касающееся чрезвычайно деликатного дела. Речь идёт о китайских христианах, которые осенью 2015 г и в течении прошлого годов обратились к Чешской республике за предоставлением убежища.
Если МИД вынесет положительное решение, то тем самым бы официально констатировало факт о нарушении человеческих прав в Китае, что несомненно, рискованно для на данный момент, так хорошо развивающихся чешско-китайских отношений.
Китайские беженцы решение дожидаются в лагерях Костелец-над-Орлици и Гавиржов.
Фото: vistanews.ru
Фото: vistanews.ru
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