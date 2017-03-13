Ожидания не оправдались

Как показала проверка, объединение Национального театра и Государственной оперы не дало ожидаемой экономии бюджета.

После соединения двух сцен общие расходы в 2012 году снизились примерно на восемь миллионов крон, что составляет лишь около 0,87 процента.

В 2011 году, то есть за год перед объединением, общие затраты Национального театра и Государственногй оперы составили 956,5 миллионов крон. А с 2013 года расходы начали постепенно расти и в 2015 году уже составили 1,05 млрд крон.

За весь этот период, как в театре, так и в опере повысилась заработная плата, что, естественно, не могло отразиться положительно на экономии бюджета.

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