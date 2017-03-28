Памятник государственного значения

В Самаре не утихают споры вокруг установки памятника чехословацким легионерам. Чешское Министерство обороны выражает недовольство невыполнением городскими властями российско-чешского соглашения.

Чехословацкий корпус был сформирован ставкой верховного командования царской армии в Первую мировую войну из военнопленных австро-венгерской армии, преимущественно чешского и словацкого происхождения, сдававшихся в русский плен. Корпус должен был воевать на стороне Антанты против армии Австро-Венгрии. Когда советская Россия заключила с Германией Брест-Литовский мир, часть легионеров корпуса не признала советскую власть и продолжала воевать на стороне Антанты.

В Самаре корпус во главе с полковником Чечеком находился с июня по октябрь 1918 года и помогал народной армии Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧа) в боях против большевиков. Десятки чешских солдат погибли во время штурма Самары 8 июня 1918 года. В октябре того же года под напором наступавшей «Железной дивизии» красногвардейцев чехи вместе с частями генерала Владимира Каппеля последними ушли из Самары, взорвав за собой мост.

История вопроса

Установка «памятного знака» чехословацким легионерам, захороненным на территории Самары, проводится в рамках соглашения между правительствами РФ и ЧР «О взаимном содержании военных захоронений» от 7 мая 1999 года. Оно предусматривает «обустройство военных захоронений, установку памятных знаков в местах, где захоронены чешские граждане, погибшие в результате войн». Установкой памятников занимается пражский Военно-исторический институт.

В 2007 году было подписано отдельное постановление «Об установке памятного знака в честь чехословацких легионеров» в Самаре. Чешская сторона взяла на себя все расходы по установке памятника. Но документ вызвал серьёзные дискуссии в городе, представители КПРФ протестовали против установки памятного знака.

Несколько лет стороны никак не могли определиться с местом возведения монумента. Стелу, наконец, решили установить на улице Красноармейской, в 50 метрах от памятника красноармейцам, которые были расстреляны белой армией. На памятный знак предполагалось нанести 147 фамилий членов Чехословацкого корпуса.

Установка знака стартовала в ноябре 2015 года. Однако вскоре работу свернули: монумент подвергся нападению вандалов и возведение памятника пришлось перенести. Его строительство не завершилось до сих пор.

Российская позиция

11 марта состоялся новый пикет против установки памятника чехословацким легионерам, в котором приняло участие 10 человек. Его организаторы – активисты движения «Суть времени», лидером которого является политолог Сергей Кургинян.

«При всём уважении к чехам, мы против установки памятника их легионерам в Самаре. Известно, что во время гражданской войны здесь были и грабежи и расстрелы», – сообщил «Интерфаксу» координатор самарской ячейки движения Сергей Бобров.

В конце февраля на задержку с установкой стелы обратило внимание Министерство обороны РФ. Руководитель управления ведомства по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов заявил, что «российско-чешские отношения могут пострадать из-за невыполнения администрацией Самарской области обязательств по установке памятного знака чехословацким легионерам».

«Нерешённость данной проблемы вызывает нарастающее возмущение чешской стороны, что может повлечь за собой обострённую симметричную реакцию по отношению к российским воинским мемориалам в Чехии», – предупредил он и напомнил, что в Чехии находится около тысячи советских захоронений.

Попов пояснил, что администрации Самарской области и Самары несколько лет не выполняют протокольные решения российско-чешской комиссии в отношении установки в городе памятного знака. В этой связи очередное заседание смешанной российско-чешской Межправительственной комиссии по воинским захоронениям планируется провести в Самаре 6 апреля.

Чешская позиция

Руководитель пресс-службы Минобороны ЧР Петр Медек в беседе с корреспондентом «Пражского телеграфа» выразил недовольство сложившейся в Самаре ситуацией. «Самарские власти, ссылаясь на протесты самарской общественности, уже пять лет не выполняют соглашение. Считаю, что это недостойно памяти погибших военнослужащих Чехословацкого корпуса», – заявил Медек.

Он напомнил, что захоронения чехословацких граждан, которые были практически уничтожены в советское время, восстанавливаются на чешские средства с минимальным участием российской стороны. «Вместе с тем Чехия, в соответствии с соглашением об охране военных захоронений, ежегодно выделяет средства на ремонт находящихся в стране мемориалов, кладбищ и отдельных могил российских и советских воинов. Чешские власти выполняют и будут выполнять свои обязательства. Этого же мы ожидаем от российских партнеров», – подчеркнул официальный представитель Минобороны ЧР.

Напомним, что в 2016 году была проведена реконструкция пяти военных захоронений советских солдат в Чехии. Дотации на содержание объектов российской военной славы выделяются из государственного бюджета ЧР и из муниципальных бюджетов.

Тимур Кашапов

Фото: ruskerealie.zcu.cz

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