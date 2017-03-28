Памятник государственного значения

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В Самаре не утихают споры вокруг установки памятника чехословацким легионерам. Чешское Министерство обороны выражает недовольство невыполнением городскими властями российско-чешского соглашения.
Чехословацкий корпус был сформирован ставкой верховного командования царской армии в Первую мировую войну из военнопленных австро-венгерской армии, преимущественно чешского и словацкого происхождения, сдававшихся в русский плен. Корпус должен был воевать на стороне Антанты против армии Австро-Венгрии. Когда советская Россия заключила с Германией Брест-Литовский мир, часть легионеров корпуса не признала советскую власть и продолжала воевать на стороне Антанты.
В Самаре корпус во главе с полковником Чечеком находился с июня по октябрь 1918 года и помогал народной армии Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧа) в боях против большевиков. Десятки чешских солдат погибли во время штурма Самары 8 июня 1918 года. В октябре того же года под напором наступавшей «Железной дивизии» красногвардейцев чехи вместе с частями генерала Владимира Каппеля последними ушли из Самары, взорвав за собой мост.
История вопроса
Установка «памятного знака» чехословацким легионерам, захороненным на территории Самары, проводится в рамках соглашения между правительствами РФ и ЧР «О взаимном содержании военных захоронений» от 7 мая 1999 года. Оно предусматривает «обустройство военных захоронений, установку памятных знаков в местах, где захоронены чешские граждане, погибшие в результате войн». Установкой памятников занимается пражский Военно-исторический институт.
В 2007 году было подписано отдельное постановление «Об установке памятного знака в честь чехословацких легионеров» в Самаре. Чешская сторона взяла на себя все расходы по установке памятника. Но документ вызвал серьёзные дискуссии в городе, представители КПРФ протестовали против установки памятного знака.
Несколько лет стороны никак не могли определиться с местом возведения монумента. Стелу, наконец, решили установить на улице Красноармейской, в 50 метрах от памятника красноармейцам, которые были расстреляны белой армией. На памятный знак предполагалось нанести 147 фамилий членов Чехословацкого корпуса.
Установка знака стартовала в ноябре 2015 года. Однако вскоре работу свернули: монумент подвергся нападению вандалов и возведение памятника пришлось перенести. Его строительство не завершилось до сих пор.
Российская позиция
11 марта состоялся новый пикет против установки памятника чехословацким легионерам, в котором приняло участие 10 человек. Его организаторы – активисты движения «Суть времени», лидером которого является политолог Сергей Кургинян.
«При всём уважении к чехам, мы против установки памятника их легионерам в Самаре. Известно, что во время гражданской войны здесь были и грабежи и расстрелы», – сообщил «Интерфаксу» координатор самарской ячейки движения Сергей Бобров.
В конце февраля на задержку с установкой стелы обратило внимание Министерство обороны РФ. Руководитель управления ведомства по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов заявил, что «российско-чешские отношения могут пострадать из-за невыполнения администрацией Самарской области обязательств по установке памятного знака чехословацким легионерам».
«Нерешённость данной проблемы вызывает нарастающее возмущение чешской стороны, что может повлечь за собой обострённую симметричную реакцию по отношению к российским воинским мемориалам в Чехии», – предупредил он и напомнил, что в Чехии находится около тысячи советских захоронений.
Попов пояснил, что администрации Самарской области и Самары несколько лет не выполняют протокольные решения российско-чешской комиссии в отношении установки в городе памятного знака. В этой связи очередное заседание смешанной российско-чешской Межправительственной комиссии по воинским захоронениям планируется провести в Самаре 6 апреля.
Чешская позиция
Руководитель пресс-службы Минобороны ЧР Петр Медек в беседе с корреспондентом «Пражского телеграфа» выразил недовольство сложившейся в Самаре ситуацией. «Самарские власти, ссылаясь на протесты самарской общественности, уже пять лет не выполняют соглашение. Считаю, что это недостойно памяти погибших военнослужащих Чехословацкого корпуса», – заявил Медек.
Он напомнил, что захоронения чехословацких граждан, которые были практически уничтожены в советское время, восстанавливаются на чешские средства с минимальным участием российской стороны. «Вместе с тем Чехия, в соответствии с соглашением об охране военных захоронений, ежегодно выделяет средства на ремонт находящихся в стране мемориалов, кладбищ и отдельных могил российских и советских воинов. Чешские власти выполняют и будут выполнять свои обязательства. Этого же мы ожидаем от российских партнеров», – подчеркнул официальный представитель Минобороны ЧР.
Напомним, что в 2016 году была проведена реконструкция пяти военных захоронений советских солдат в Чехии. Дотации на содержание объектов российской военной славы выделяются из государственного бюджета ЧР и из муниципальных бюджетов.
Тимур Кашапов
Фото: ruskerealie.zcu.cz
Сергей
30.03.2017 at 8:46 пп
Прежде всего, русский и чешский народы — дружественные и с симпатией друг к другу относятся. Однако далеко не всех это устраивает. Очевидно, что Чехия пока не встраивается в цепь антироссийских государств, отделяющих Россию от остальной Европы. Мы считаем, что выстраивание и замыкание такой цепи не в интересах ни народов России, ни чешского народа.
Актуализация исторических споров вполне может использоваться как технология для углубления противоречий между нашими народами, особенно когда задевают больные точки, унижают историческое достоинство сначала одной стороны, затем другой. Это вполне в интересах третьей силы, не имеющей отношения ни к чехам, ни к русским.
В настоящее время захоронений чешских граждан на улице Красноармейской в Самаре нет, и их нет уже очень давно. Межправительственное соглашение предусматривает установку памятных знаков в местах захоронений, поэтому оснований для установки новых памятников именно на улице Красноармейской также нет.
Возможно, у чешской официальной стороны сложилось мнение, будто протестами против установки памятного знака чешским легионерам занята кучка из 10 людей, однако это не так. Проведенные соцопросы показывают, что против установки памятника чешским легионерам на ул. Красноармейской выступают 89% жителей Самары. Причем 20% из них не против установки памятника на одном из городских кладбищ.
При желании чешская сторона может провести свои соцопросы и убедиться в отсутствии широкой поддержки установки памятника, и более того, выявить острое неприятие этого памятника у части граждан, родственники которых были убиты или изнасилованы чешскими легионерами. Мы считаем, что установка памятника в таких условиях чревата эксцессами и ухудшением отношений между нашими дружественными народами, и больше похожа на провокацию, чем на восстановление исторической справедливости.