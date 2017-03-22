Панда как предчувствие

Китайские инвесторы проявляют интерес к чешскому рынку СМИ. Безуспешные инвестиции в телеканал Barrandov и ряд журналов и порталов сменил интерес к покупке в ЧР популярных радиостанций, телеканала Nova и ежедневной прессы.

Когда в августе 2016 г. магистрат Праги утвердил планы по развитию Пражского зоопарка, одного из самых популярных зоологических парков мира, то на первый взгляд казалось, что речь идёт о заботе о повышении привлекательности парка. Однако на деле готовящиеся изменения являются неким отражением геополитических предпочтений современной элиты ЧР.

Выделенная городом сумма в 840 млн крон будет направлена на строительство новых павильонов горилл, белых медведей, а также на создание павильона больших панд. Уголок для панд будет построен на месте нынешнего павильона белых медведей, расположенного в самом начале основного маршрута по зоопарку. Белые медведи переместятся в отдалённую часть зоопарка, которая называется «Северный лес». Руководство объясняет предстоящие изменения оптимизацией размещения павильонов, поскольку «Северный лес» расположен в северной части зоопарка, где белые медведи будут меньше страдать от летней жары.

Однако перемены в географии зоопарка являются также показателем смены вектора внешнеполитической ориентации Чехии. Белый медведь, который символизирует Россию, уступает место большой панде, символу Китая.

У Чехии пока нет соглашения с Китаем об аренде больших панд (все панды в мире принадлежат Китаю, в том числе и детёныши, родившиеся в других зоопарках; стоимость аренды панды может достигать миллиона долларов в год), но директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек рассчитывает, что к 2020 г. посетители зоопарка уже смогут увидеть панд в новом павильоне.

Кротик, Панда и другие звери

Панда уже стала одним из героев новой серии мультфильма про любимого Кротика.

Впервые Кротика в Китае представила в 2012 г. супруга тогдашнего президента ЧР Ливия Клаусова, причём годичные права на показ мультфильма в КНР приобрела финансовая группа PPF, которая в то время начинала свою деятельность в Поднебесной. Сериал о Кротике стал первым зарубежным мультфильмом, показанным в КНР. В середине 2016 г. Милош Земан продемонстрировал плюшевого Кротика, выступая в эфире китайского телевидения.

В Китае в прошлом году был показан 26-серийный мультфильм «Кротик и Панда», созданный в сотрудничестве чешской Little Mole Cartoon с китайской телекомпанией CCTV Animation. Героями этого мультфильма для старших школьников являются Кротик, китайская Панда и другие животные. С Рождества 2016 г. этот сериал показывают также в эфире чешского телеканала Barrandov.

Фирма Little Mole Cartoon была создана Каролиной Миллеровой, внучкой художника-мультипликатора Зденека Миллера, автора Кротика. После долгих судебных споров Каролина Миллерова получила авторские права на Кротика и передала их созданной ею компании. Китайская финансовая группа CEFC выcтупила инвестором Little Mole Cartoon, а 25% акций фирмы с 10 августа 2016 г. принадлежат Ярославу Тврдику, руководителю европейского офиса CEFC, бывшему министру обороны ЧР.

Примечательно, что в программе телеканала Barrandov, по данным чешских СМИ, с 16 марта 2017 г. сразу после мультфильма о Кротике будет выходить еженедельное получасовое ток-шоу с президентом ЧР Милошем Земаном. Соведущей программы будет Александра Млынаржова, супруга канцлера Земана Вратислава Млынаржа.

В поисках объектов инвестиций

Кстати, у самого телеканала Barrandov, точнее, у его владельца – чешского предпринимателя Яромира Соукупа – отношения с китайским инвестором, группой CEFC, не сложились.

Одним из первых приобретений CEFC в ЧР были принадлежащие Яромиру Соукупу 30% рекламной компании Medea Group и 49% холдинга Empresa Media, который владеет TV Barrandov и издаёт еженедельные журналы Tyden, Instinkt и другие.

Соглашение о покупке акций было подписано в прошлом феврале. Но по неофициальной информации, партнёры в итоге не смогли договориться о принципах совместной работы и стоимости оставшегося пакета акций и приняли решение разойтись. Яромир Соукуп намерен реализовать свой опцион и до конца 2017 г. выкупить обратно принадлежащие китайским партнёрам акции двух компаний. Официально стороны отрицают, что их отношения близки к своему завершению, однако Ярослав Тврдик в конце февраля 2017 г. уже покинул пост заместителя главы правления как Medea Group, так и Empresa Media.

Уход CEFC из группы Яромира Соукупа тем не менее не означает, что китайские инвесторы потеряли интерес к чешскому информационному пространству. Знатоки чешского рынка СМИ утверждают, что компании из Поднебесной ведут переговоры о приобретении самого популярного в ЧР телеканала Nova (нынешний мажоритарный владелец – американская компания Time Warner), издательства Vltava Labe Press (владелец – финансовая группа Penta), которое издаёт ежедневную газету Denik, владеет интернет-журналом Dotyk.cz и др., а также контрольного пакета акций крупнейшей в ЧР сети радиостанций Media Bohema, принадлежащей группе чешских инвесторов.

По неофициальным данным, посредником в этих переговорах выступает финансовая группа PPF, владелец которой Петр Келлнер 7 марта встречался в Пражском Граде с Милошем Земаном. Для PPF китайский рынок сегодня является основным.

Уже ближайшее время покажет, удастся ли сформировать в Чехии «китайский информационный кулак» и кто станет его костяком. ПТ будет следить за развитием событий.

Оксана Барон

Фото: pikabu.ru

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