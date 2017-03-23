Петршинская башня в золоте

Чешский монетный двор выпустил золотые и серебряные медали с изображением Петршинской башни. Это десятая по счёту монета из коллекции «Башни», посвящённой самым известным обзорным башням Чешской Республики.

Петршинская башня – неотъемлемая часть пейзажа Праги. Она была построена по инициативе Клуба чешских туристов после посещения Всемирной выставки в Париже в 1891 году как подобие (в масштабе 1:5) Эйфелевой башни и находится с ней на одной высоте над уровнем моря. Конструкторы башни – инженеры Франтишек Прашил и Юлиус Соучек.

Её высота составляет 60 метров. После установки в 1953 году телевизионной антенны башня подросла еще на 20 метров. На самый верх (63,5 м) ведут 299 ступеней, откуда открывается восхитительный вид не только на столицу со всеми её достопримечательностями, живописными холмами и окрестностями, но (при благоприятных погодных условиях) и на всю Чехию. На нижнем уровне башни расположены магазин сувениров и небольшое кафе, а на подземном уровне – маленький музей литературного персонажа Яры Цимрмана.

Автором проекта медали с изображением Петршинской башни является Петра Бродска. На аверсе изображено само строение при взгляде снизу и по кругу отчеканено слово Rozhledna Petřínská.

На реверсе показаны детали решётчатой конструкции, столп башни, закреплённый в каменном блоке. Имеется также текст с некоторыми параметрами объекта (высота, количество ступенек), указан вес монеты. Знак Чешского монетного двора расположен справа.

Тираж золотых медалей составил 500 экземпляров, а серебряных – 1 тыс. штук. Монеты отличаются диаметром (серебряные монеты крупнее – 37 мм, в то время как золотые – 22 мм) и ценой. Стоимость серебряной медали составляет 1 550 крон, а золотой – 47 950 крон. Помимо монеты, покупатели в качестве подарка получат кожаный футляр.

Как рассказал ПТ специалист по маркетингу Чешского монетного двора Антонин Гуйер, в Чехии всегда существует огромный интерес к подобной продукции. «Высокий спрос обусловлен и прекрасной авторской работой. Медальеры и чеканщики, с которыми мы сотрудничаем, – специалисты очень высокого уровня, как и специалисты Чешского монетного двора, имеющие многолетний опыт в этой области. Важную роль сыграл и правильный выбор веса, драгоценного металла, его проба», – уточнил Гуйер.

Напомним, что Чешский монетный двор (ЧМД) находится в городе Яблонец-над-Нисой и известен своими многолетними традициями чеканки монет на территории Чехии, Моравии и Силезии. С 1994 года на территории ЧМД производятся все серебряные и золотые монеты современной Чешской Республики, а с 1996 года здесь изготавливаются все монеты, находящиеся в обороте Чешского национального банка. Чешский монетный двор также занимается чеканкой персональных монет и золотых слитков.

Монеты, выпущенные ЧМД, неоднократно удостаивались звания лучших в различных категориях. Так, в 1993 году, на конкурсе «Монета года» биметаллическая оборотная монета Чешского монетного двора достоинством в 50 крон с изображением Праги и лозунгом «Прага – мать городов» была признана самой красивой циркуляционной монетой.

Этот ежегодный конкурс организовывается журналом World of Coins News совместно с издательством Krause Publications и является одним из престижнейших международных конкурсов в сфере нумизматики. Ежегодно издательством выпускается каталог Standard Catalog of World Coins с указанием характеристик редких монет и оценкой их ценности. Данный каталог является своеобразным проводником в мире коллекционных, редких и необычных монет.

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