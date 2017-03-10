Пиво для Ватикана

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Епископ из Пльзеня Томаш Голуб благословил специально сваренную для Ватикана партию пива Pilsner Urquell. Планируется, что в дни Пасхи это пиво будет подаваться к столу папы римского. Как сообщил пресс-секретарь пивоваренного завода Plzeňský Prazdroj Владимир Юрина, в Ватикан 6 апреля планируется отправить 2017 полулитровых бутылок Pilsner Urquell. В этом году Pilsner Urquell отправит уже седьмую пасхальную партию пива. К партии пива будет приложен 10-килограммовый колокол высотой 30 см, при изготовлении которого также использовалось чешское пиво.
Фото: ceskenoviny.cz
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