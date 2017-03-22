По городу с ветерком

После долгой зимы возвращаются на улицы Праги розовые велосипеды. Прокат велосипедов на один час в столице будет стоить столько же, сколько поездка в общественном транспорте — 32 кроны.

В этом году в Праге и Брно розовые велосипеды оборудованы корзиной, размещённой на руле, а бескамерные колёса будут со светоотражающими полосами, которые сделают более заметными велосипедистов и в ночное время.

Со вчерашнего дня в эксплуатации уже 100 велосипедов. Их число будет увеличиваться в зависимости от погодных условий. В Праге планируется ввести в эксплуатацию 450 велосипедов.

Фото: metro.cz

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