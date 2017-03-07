Покупки для Министерства обороны

Министерство обороны планирует на 3 миллиарда крон закупить боеприпасы от фирмы Sellier & Bellot. От фирмы Argun — 5500 бронежилетов за 255 миллионов крон, от фирмы SVOS Přelouč — 4 боевые машины за 94,5 млн крон. Соответствующие договоры о покупки/продажи сегодня подписал заместитель министра обороны Павел Беран.

Правительство ещё в прошлом году решило, что Министерство обороны в течение ближайших пяти лет, малокалиберные боеприпасы будет закупать от чешской фирмы Sellier & Bellot. Первоначально утверждённая сумма составила 2,5 миллиарда крон, однако министерство уточнило, что окончательная стоимость контракта будет зависеть от потребностей армии.

Фото: cs.wikipedia.org

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