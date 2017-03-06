Полиция ищет мальчика

Полиция разыскивает 14летнего мальчика из детского диагностического учреждения в Шинловых Дворах ( район Чешских Будеёвиц). В субботу он был в гостях у своего дяди, но после уже не вернулся. Пропавший Штефан Габор имеет постоянное место жительства в Писеке.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худощавое телосложение, смуглый цвет кожи, густые чёрные брови, широкий нос, короткие чёрные волосы, не слышит на левое ухо, слуховой аппарат не носит. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о мальчике, позвонить на 158.

Фото: hradubickenovinky.cz

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