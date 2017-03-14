Польские визы

Случай на складе Rohlik.cz, на котором полиция на прошлой неделе во время рейда задержала десятки иностранцев, является следствием того, что некоторые отечественные работодатели пытаются пополнить недостающую рабочую силу окольным маршрутом через Польшу, где намного меньше бюрократии, чем в Чехии. Но фирмы должны быть осторожными, потому что не все персональные агентства имеют необходимые разрешения. Как считает чешская полиция, не достаточно иметь разрешение на работу, выданное Польшей, которое хоть и действительное по всей территории ЕС.

Иностранная полицейские депортировала почти всех задержанных на Rohlik.cz . Как заявил пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан, речь идёт о крупнейшем задержании нелегальных работников в пределах одной компании.

Однако руководство он-лайн магазина Rohlik.cz считает, что у всех 85 задержанных иностранцев были рабочие визы, пусть выданные и Польшей, что позволяло бы работать и в Чехии.

Фото: surpanblog.cz

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