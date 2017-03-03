Польский депутат Европарламента: «Женщины должны получать меньше, потому что они глупее.»

Женщины слабее и менее интеллигенты, поэтому, они должны получать меньше. Это заявил в Европейском парламенте польский евродепутат Януш Корвин-Миккэ, за что противоречивому политику грозит штраф, временное лишение права голоса и временный запрет на участие в деятельности парламента.

«Это естественно, что женщины должны зарабатывать меньше, чем мужчины,» — произнёс Корвин-Микккэ на пленарном заседании в Брюсселе, в ходе которого дискутировали по поводу неравенства в оплате труда между женщинами и мужчинами. «Потому что они слабее, меньше и менее разумны, поэтому и должны зарабатывать меньше», — добавил евродепутат, который уже известен своими скандалами.

Своё заявление Корвин-Миккэ подкрепил аргументом, что в рейтинге сотни лучших шахматистов мира нет ни одной женщины.

Фото: portalpolski.pl

Похожие статьи