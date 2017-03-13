Портфель без министра

Министр промышленности и торговли ЧР Ян Младек, сторонник развития чешско-российских экономических отношений, неожиданно отправлен в отставку. ПТ анализирует версии причин этого события.

1 марта 2017 г. пост главы Министерства промышленности и торговли ЧР занял премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Он будет совмещать обе функции как минимум до середины марта, когда ежегодный съезд Чешской социал-демократической партии примет решение о кандидатуре нового главы Минпромторга. Эту кандидатуру Соботка ещё должен будет согласовать с президентом ЧР Милошем Земаном.

Странной конфигурации, вступившей в силу в первый день весны, предшествовали бурные события, связанные с отставкой бывшего министра промышленности и торговли ЧР Яна Младека.

Об отставке Младека чешский премьер объявил на своей внеочередной пресс-конференции 20 февраля сразу после заседания правительства. Известие стало неожиданностью даже для присутствовавших на заседании кабинета министров. Глава Министерства сельского хозяйства ЧР Мариан Юречка только растерянно развёл руками: «На заседании правительства об этом и речи не было, ничто не указывало на такое решение премьера».

Решение Богуслава Соботки было тем более неожиданным, что ранее он несколько раз заявлял, что не принимает отставку Яна Младека. Более того, 17 февраля премьер заверял, что «Большой медведь» (так нередко называли Младека) остаётся в правительстве.

Повод и причины

Официальной версией причин отставки стала неспособность Младека навести порядок в работе мобильных операторов связи, слишком высокие цены роуминга и отсутствие должного внимания к потребителям. К тому же министр со свойственной ему прямотой назвал предпринимателей «паразитами», пояснив, что 95% процентам населения ЧР роуминг не требуется, потому что они за рубеж не ездят. Сам министр прокомментировал события следующим образом: «Господин премьер имеет право на свои решения. Он, однако, принял решение на основании рекомендаций своих PR-советников и медиализации, а вовсе не на основании реалий».

Президент ЧР принял отставку Яна Младека, но вопрос о кандидатуре нового министра остался открытым.

Истинные причины отставки Яна Младека мгновенно стали предметом для оживлённых спекуляций аналитиков и комментаторов. «Мобильные операторы – это только повод. Подлинная причина в том, что глава Минпромторга будет определять отношение правительства к банкротству OKD, то есть к тому, сколько миллиардов крон из государственного бюджета будет направлено этому предприятию», – высказала свою версию отставки в разговоре с ПТ руководитель экономической рубрики газеты MF Dnes Зузанна Кубатова. Младеку не удалось продавить через правительство покупку этого предприятия государственным конгломератом Diamo, что могло бы успокоить ситуацию.

При этом оказавшуюся в итоге грабительской для государства и шахтёров приватизацию OKD 13 лет назад одобрил Богуслав Соботка, бывший в то время министром финансов. Негативное развитие процессов в OKD в год выборов может резко ухудшить позиции премьера среди избирателей.

Есть и другие версии. Согласно одной из них, отставка министра была обусловлена тем, что он не хотел ставить нужных премьеру людей в органы управления Государственного комитета по регулированию энергетики и Комитета по телекоммуникациям, через которые проходят колоссальные денежные потоки. Согласно другой, за оставшееся до выборов время руководство социал-демократов хочет повлиять на распределение европейских дотаций через Минпромторг, чтобы те попали в «верные руки». В соответствии с самой экзотической версией, министр отказывался ставить свою подпись на неком документе, который был связан с готовящейся покупкой завода Škoda Transportation китайской компанией CRRC Corporation.

Влияние на чешско-российские отношения

На состоявшемся 23 февраля во дворце Жофин чешско-российском балу предпринимателей, организованном Палатой по экономическим связям со странами СНГ, Ян Младек был окружён максимальным вниманием. Предприниматели ценили его за готовность и умение развивать экономическую дипломатию, широкую эрудицию, знание языков, позволявшее ему на равных вести переговоры в разных странах мира, а также за стремление расширять географию поставок чешской продукции в разные страны мира.

Для чешско-российских торгово-экономических отношений отставка Младека стала крайне неприятным и несвоевременным сюрпризом. Ян Младек был последовательным противником антироссийских санкций и ратовал за расширение торгового оборота с РФ. На конец апреля 2017 г. намечено очередное заседание чешско-российской межправительственной комиссии. Отставка Младека ставит проведение этого заседания под вопрос. В ситуации, когда объёмы товарооборота между ЧР и РФ сократились более чем на 50%, а с точки зрения кредитования на поставки товаров из ЧР в РФ 2016-й год вообще стал самым плохим за последние 15 лет, проведение межправкомиссии могло дать новый импульс торговле и инвестициям.

Под угрозой отсрочек и проволочек оказались и другие проекты, в частности, подготовка тендера на достройку АЭС «Дукованы» или подготовка к участию в Международной выставке Expo 2017 в Казахстане.

Оксана Барон

Фото: radio.cz

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