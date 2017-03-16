Посол под прицелом

В Чехии обеспокоены затворничеством посла КНДР в Праге Ким Пхен Иля. Дипломат, приходящийся дядей вождю Ким Чен Ыну, практически не показывается на публике. По некоторым данным, на Ким Пхен Иля готовится покушение.

Сводный брат Ким Чен Ира родился в результате второго брака Ким Ир Сена с Ким Сон Э. Мать северокорейского лидера Ким Джон Чук была первой женой Ким Ир Сена. После того как в середине 70-х Ким Чен Ир стал официальным преемником вождя нации, его сводный брат почти перестал появляться в Северной Корее.

Ким Пхен Иль провёл большую часть своей жизни за границей и возвращался в Пхеньян только несколько раз, в частности, в связи со смертью Ким Ир Сена 8 июля 1994 года. С 1998 года он занимал пост посла Северной Кореи в Польше, до этого представляя Пхеньян в Венгрии, Болгарии и Финляндии.

Всемирную известность младший сын основателя и вечного вождя КНДР Ким Ир Сена и дядя нынешнего лидера Ким Чен Ына получил в 2011 году, когда стало известно об его помещении под домашний арест. Об этом сообщила южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на неназванный источник. Впрочем, в конце года Ким Пхен Иль вернулся в Польшу.

В Прагу дипломат прибыл в январе 2015 года. В конце месяца его принял чешский президент Милош Земан, которому он вручил свою верительную грамоту. «Между господином президентом и господином послом состоялся приблизительно 15-минутный разговор, который носил традиционный для таких случаев частный характер», – сообщил после встречи РИА Новости пресс-секретарь Земана Йиржи Овчачек.

С тех пор Ким Пхен Иль практически не показывается на публике. Из аккредитованных в Праге зарубежных послов мало кто видел своего северокорейского коллегу. Ким Пхен Иль избегает контактов и перемещается на машине между своей резиденцией и зданием посольства.

Опасное родство

«Чосон ильбо», ссылаясь на гонконгское интернет-издание Hong Kong 01, связывает затворничество 63-летнего дипломата с тем, что ему может грозить такая же опасность, как и убитому в Малайзии брату лидера КНДР, поскольку он, как и Ким Чен Нам, является незаконнорождённым сыном.

Напомним, что нападение на Ким Чен Нама произошло в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. По данным правоохранителей, на пробах, взятых со слизистой оболочки глаза и лица убитого, обнаружили отравляющее вещество типа VX, обладающее нервно-паралитическими свойствами. Власти КНДР отказались признать результаты вскрытия тела Ким Чен Нама, проведённого в Малайзии.

Версию о якобы готовящемся покушении на Ким Пхен Иля подтвердил ряд японских СМИ. Журналисты утверждают, что в посольстве КНДР в Праге с начала 2017 года находится высокопоставленный сотрудник Министерства госбезопасности Северной Кореи, главной обязанностью которого является «присматривать за дядей Кимом».

Впрочем, правоохранительные органы Чехии не располагают информацией о якобы существующей угрозе жизни Ким Пхен Иля. Это подтвердили «Пражскому телеграфу» в МВД Чехии. В ведомстве подчеркнули, что никаких дополнительных мер по охране диппредствительства Северной Кореи и его членов принято не было, ввиду «отсутствия информации о конкретной опасности для посла КНДР».

В свою очередь, сервер novinky.cz сообщает со ссылкой на южнокорейский дипломатический источник в Праге, что чешские власти внимательно следят за ситуацией вокруг Ким Пхен Иля, в частности, за его действиями и его окружением. Однако они не могут вмешаться в ситуацию или предоставить послу охрану, пока он официально не обратится с соответствующей просьбой.

Взгляд специалиста

Эксперты связывают переполох вокруг Ким Пхен Иля с тем, что Ким Чен Ын решил обезопасить себя от притязаний возможных конкурентов за власть. А потому любой, кто представляет опасность для него, даже члены его собственной семьи, подлежит устранению, отметил в беседе с ПТ историк Мартин Коварж.

«К тому же ранее стало известно, что Ким Пхен Иль может возглавить правительство КНДР в изгнании. Всемирный конгресс северокорейских перебежчиков, прошедший в апреле 2016 года в Сеуле, рассматривал такую возможность», – пояснил он.

В свою очередь, южнокорейский аналитик Ким Мин Сон указал серверу english.chosun.com на сходства Ким Пхен Иля с дедом Ким Чен Ына – основателем КНДР Ким Ир Сеном. «Это обстоятельство представляется особенно важным, если учесть, что Ким Чен Ын сделал пластическую операцию, после которой он также стал похож на Ким Ир Сена, чтобы использовать в своих интересах ностальгию по покойному основателю режима. Однако Ким Пхен Иль больше походит на Ким Ир Сена и поэтому может показаться своему племяннику опасным», – утверждает Сон.

Для справки :

1 марта исполнилось бы 88 лет болгарскому писателю и диссиденту Георгию Маркову, который был убит подобным образом, что и сводный брат Ким Чен Ына – Ким Чен Нам. 7 сентября 1978 года в Лондоне, выйдя с работы, Георгий Марков, бежавший в 1969 году из Болгарии, шёл к своему автомобилю, припаркованному на некотором отдалении. Проходя через толпу людей на автобусной остановке, он споткнулся о чей-то зонтик, и почувствовал укол. Человек с зонтиком извинился и уехал. На следующий день Маркова стали мучить приступы тошноты, резко поднялась температура, он был доставлен в больницу. Однако состояние его ухудшалось и через четыре дня 49-летний болгарский писатель и журналист скончался. Перед смертью он успел рассказать об эпизоде с зонтиком. Как стало известно спустя несколько лет, операцией руководил генерал КГБ СССР Олег Калугин, который рассказал, что убийство было санкционировано лично первым секретарём БКП Тодором Живковым в связи с тем, что Марков делал очень острые антиживковские программы, в которых были личные выпады против вождя, оскорбления партии и её главы. 2 сентября 2013 года дело об убийстве Георгия Маркова было закрыто за истечением срока давности.

Кашапов Тимур

Фото: Novinky.cz

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