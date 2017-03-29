Прага готовится к Пасхи

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Запах весны и подготовка к Пасхи уже ощущается на пражских площадях.
В этом году Пасха приходится на 16 апреля, празднование совпадает одновременно православными и западными христианами.
С 1го апреля по 23 апреля на главных городских площадях расположатся Весенние рынки, которые будут ориентированы на традиционные обычаи, народные ремесла. В рыночных киосках можно приобрести типичные пасхальные товары, подарки и украшения, а также отведать пасхальные традиционные чешские блюда.
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