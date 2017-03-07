Пражские куранты уйдут на каникулы

Пражские куранты на Староместской площади – один самых узнаваемых символов города, а туристов, желающих посмотреть на ратушу изнутри, только в минувшем году было 870 000. Однако в апреле Староместская ратуша вместе с Орлоем будут на полтора года частично закрыты на реконструкцию.

На Рождество и Новый год, а потом на Пасху, в праздники и будни, во все времена года на Староместской площади у астрономических часов, собираются люди, чтобы посмотреть на ежечасное представление – механическую процессию фигурок двенадцати апостолов. Сейчас здание нуждается в реконструкции. Начало работ запланировано на первые дни апреля, их полная стоимость оценивается в 48 млн крон.

Туристы и «старые раны»

По словам чиновников, есть несколько причин для реконструкции часов. Необходимы реставрация и очистка стен от надписей, оставляемых туристами, ремонт некоторых расшатавшихся камней в стенах, а также установка новых, более высоких и безопасных перил на смотровой площадке. Помимо прочего, в ремонте нуждаются эркер ратуши и её крыша, во многих местах которой протекает вода. Предполагается, что внешние работы продлятся от апреля до ноября. В это время галерея ратуши будет закрыта для посетителей.

Более глубокие причины для капитального ремонта восходят ещё к периоду Второй мировой войны. Во время Пражского восстания 1945 года в ратушу попал артиллерийский снаряд, отчего разразился пожар, значительно повредивший здание. Несмотря на то, что впоследствии ратуша была восстановлена, сегодня всё равно можно увидеть следы прошлых повреждений. Они выражаются, к примеру, в нарушенной статике здания – в трещинах, тянущихся от потолка до пола по внутренним сторонам стен часовни. Начало реставрации внутренней части здания запланировано на ноябрь.

Цифровой циферблат

Кульминацией реставрационных работ должна стать реновация жемчужины Староместской ратуши – Пражских курантов. Астрономические часы разберут и отвезут на ремонт в феврале следующего года. Циферблату вернут первоначальный цвет, который в настоящий момент затемнён слоями графитовой эмали. Также часовщики уделят внимание внутренним механизмам часов.

Дата окончания всех работ запланирована на июль 2018 года. Пока куранты будут в ремонте, власти города при помощи видеомэппинга планируют воссоздать 3D-копию часов и процессии апостолов. Подобная технология позволяет проектировать цифровое изображение. Технология видеомэппинга уже неоднократно использовалась в Праге на фестивалях света «Сигнал».

Немного истории

Староместская ратуша – это уникальный памятник архитектуры, комплекс зданий, состоящий из нескольких домов. На протяжении всей своей истории архитектура ратуши менялась, равно как и её назначение. Строительство ратуши, которая на тот момент была первой во всех Чешских Землях, началось в 1338 году. Уже через двадцать лет, в 1360 году, к зданию ратуши было пристроено второе здание, в котором находился зал заседаний местного самоуправления, а её башня была поставлена четырьмя годами позже. В 1381 году к зданию Ратуши была пристроена готическая часовня, а в 1410 году на башню – доминирующую постройку в комплексе – были установлены астрономические часы.

Пражский Орлой представляет собой сложный механизм по измерению различных аспектов времени. Созданные часовщиком Микулашем из Кадани по проекту математика и астронома Яна Шинделя, Пражские куранты состоят из трех компонентов и показывают центрально-европейское и звёздное время, положение Солнца и Луны, а также лунные фазы. Помимо прочего, под астрономическим циферблатом находится календарный циферблат показывающий дни недели и месяц и позволяющий определить постоянные праздники христианского календаря.

Последний раз крупные реставрационные работы в нём проводились в конце 80-х годов прошлого века.

Антон Романенко

Фото: photoprague.ru

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