Пустующая резиденция чешских премьеров

Официальная резиденция чешских премьер-министров – вилла Карела Крамаржа и его жены Надежды – уже который год стоит пустой. Из глав правительств здесь жили только Милош Земан и Владимир Шпидла. Богуслав Соботка лишь время от времени устраивает здесь официальные приемы. Раз в года вилла открывает свои двери для всех желающих.

Почти сто с лишним лет назад в восточной части Градчан близ Летенского парка выросла поистине архитектурная жемчужина Праги – вилла влиятельного политика Карела Крамаржа и его возлюбленной жены Надежды Николаевны.

История судьбоносного знакомства отсылает нас к концу XIX века, когда депутат венского парламента и лидер партии младочехов Карел Крамарж отправился в путешествие по царской России. В 1890 году Карел Петрович, как его называли в России, впервые посетил Москву. В салоне известного кондитера Алексея Абрикосова он познакомился с его супругой Надеждой Николаевной, урождённой Хлудовой. К тому моменту эта весьма образованная женщина (выпускница Сорбонны по классу архитектуры), элегантная шатенка с карими глазами, была уже матерью четырёх детей. «Когда в конце апреля 1890 года Карел Крамарж вошёл в московский салон Абрикосовых, между чешским политиком и госпожой сверкнула искра, которая в течение нескольких месяцев обернулась пожаром», – описывает их встречу в книге «Жёны премьеров» историк Петр Зидек. И действительно, за мимолётной встречей последовала многолетняя переписка и множество свиданий. Развод Надежды Николаевны был сложным, затруднительным и длился в течение 10 лет. Наконец 17 сентября 1900 года принявший православие Карел Крамарж обвенчался с Надеждой Николаевной в Крыму в усадьбе графини Софьи Паниной. «Не только православный обряд наполнил меня глубоким впечатлением, но и вся очаровательная красота Крыма была незабываемым освящением нашего счастья», – запишет позднее господин Крамарж. Супруги приехали в Прагу.

В 1911 году Карел Крамарж купил участок земли под названием 19-й бастион Св. Марии Магдалины. Крамарж пообещал правительству, что здание его резиденции будет двухэтажным, чтобы гармонично вписаться в панораму. При выборе архитектора ставка прежде всего делалась на лояльность, поскольку Надежда Николаевна имела собственное чёткое представление будущей модели здания. Руководителем проекта был назначен венский архитектор Фридрих Оманн.

Проект виллы разрабатывался с мансардной крышей в стиле необарокко. Строительные работы велись на протяжении почти 4-х лет. Здание площадью в 700 м² насчитывало 56 комнат. Рядом с рабочими кабинетами и спальнями расположилось несколько столовых, салонов, гостиничных комнат и бильярдный зал. Хозяйственная база включала в себя 8 погребов, собственный склад с бензином, утюжную комнату и специальную пылесборную систему. На вилле было центральное отопление и домашний лифт. В саду – домик для садовника, теннисный корт и парк.

Большая часть работ выполнялась под строгим руководством Надежды Николаевны, поэтому в оформлении виллы присутствуют как византийские, так и русские мотивы. Авторами оригинальных интерьеров были, к примеру, профессор Художественно-промышленного института Ян Бенеш и скульптор Целда Клоучек. На фасаде здания расположились рельефы льва и медведя с монограммами КК и НК. Стены бильярдного зала величественно украшены куполами церквей, а изразцы камина из зеленого камня напоминают образы русских сказок. Внимание притягивает и византийский облик столовой: колонны выдержаны в духе константинопольского храма, а настенные мозаики изображают мифических птиц, бодро пьющих из дерева добра и зла. Большинство помещений сохранило оригинальные интерьеры, двери, витражи, однако мебель была в основном привезена из других замков. В кабинете Крамаржа стоят книжные шкафы из тёмного дерева. За металлической оградой балкона с надписью «За правду – хоть против всех!» открывается захватывающий вид на Прагу. Русские мотивы в интерьере виллы соответствуют взглядам самого Карела Крамаржа, который стремился к сближению с Россией и был приверженцем русского царизма.

Подобные взгляды привели яркого политика к тому, что через несколько месяцев после завершения строительства виллы Карел Крамарж был арестован за измену и приговорён к смертной казни. Случилось это в 1915 году. Впоследствии приговор заменили тюремным сроком. После двух лет тяжелых лишений Карел Крамарж был амнистирован. Во многом этому поспособствовала Надежда Николаевна, которая на протяжении всего этого времени активно влияла на общественное мнение. В 1917 году супружеская пара наконец-то воссоединилась в резиденции Крамаржовых. В 1918 году Карел Крамарж был почетно назначен первым премьер-министром нового независимого государства. На протяжении долгого времени после Октябрьской революции Крамаржова вилла была пристанищем для многих видных деятелей тогдашней русской культуры. Кроме того, супруги потратили немало энергии и личных финансовых средств для обустройства в Чехословакии тысячи беженцев из России, благодаря чему их называют «отцом и матерью русской эмиграции».

После смерти Карела Крамаржа в 1937 году (Надежда Николаевна умерла годом ранее) знаменитая вилла была передана обществу Карела Крамаржа, а в 1951 году – непосредственно Чехословацкому правительству. После реставрации с 1998 года вилла является официальной резиденцией чешского правительства. Свои двери она открывает для туристов раз в году – в День культурного наследия.

Евгений Бессонов

Фото: loveprg.ru

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