Роботы идут на смену человеку

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Исследования Международного экономического форума показывают, что в ближайшие пять лет роботы заменят на работе пять миллионов людей. По количеству промышленных роботов Чехия входит в двадцатку стран мира.
В этом году может быть отпразднован столетний юбилей появления слова «робот». По одной из версий, его изобретателем был художник Йозеф Чапек, который в 1917 году посоветовал своему брату писателю Карелу Чапеку использовать этот термин для задуманной им пьесы. Чехия вполне оправдывает звание родины слова «робот». На 10 тыс. работников в ЧР насчитывается 93 робота, по этому показателю страна находится на 19 месте, по данным Международной федерации робототехники. Темпы роста числа в Чехии при этом являются одними из самых высоких: с 2010 года по 2015 год количество роботов увеличивалось на 40% ежегодно. Основным драйвером роста является автомобильная промышленность, где на 10 тыс. человек приходится 399 роботов. Одними из первых робота, который работает прямо на производственной линии в непосредственной близости с людьми, использовала компания ABB в городе Яблонец-над-Нисой. Машина называется YuMI, она предназначена для монтажа мелких деталей. Руки YuMI покрыты мягким материалом с очень чувствительными датчиками, благодаря которым машина немедленно останавливается, если натыкается на человека.
Зачем нужны роботы?
Первоначально Йозеф Чапек предложил англицизм labors, но чешское слово robota, означающее сложный и неудобный труд, взяло вверх. Подразумевалось, что роботы смогут избавить человечество от необходимости самому заниматься тяжелой, нудной, неблагодарной и грязной работой. И эти надежды если не на 100%, то на 70-80% к настоящему времени уже сбылись.
Ключевой особенностью нынешней индустриальной революции стало вытеснение человеческого труда из многих областей деятельности. В отличие от предыдущих промышленных революций, массовая автоматизация не увеличивает производительность отдельного работника, а полностью заменяет его машиной, способной работать 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Кроме того, впервые в истории свою роль в обществе начнут играть роботы, созданные по образу и подобию человека, а также программные алгоритмы, которые уже сейчас берут на себя часть интеллектуальных задач.
Роботизации в первую очередь подвержены стандартизированные промышленные процессы. Например, производство деталей, сборка агрегатов и узлов и так далее. Это электроника, автомобильная индустрия, фармацевтика, отчасти металлургия, пищевая, химическая промышленность и машиностроение. По данным Международной федерации робототехники, в настоящее время лидерами в сфере промышленной роботизации являются Южная Корея, Сингапур и Япония. За ними следуют Германия, Швеция и Дания.
Сколько сейчас роботов?
|№
|Страна
|Роботов на 10 тысяч работников
|1
|Южная Корея
|531
|2
|Сингапур
|398
|3
|Япония
|305
|4
|Германия
|301
|5
|Швеция
|212
|6
|Тайвань
|190
|7
|Дания
|188
|8
|США
|176
|9
|Бельгия
|169
|10
|Италия
|160
|11
|Испания
|150
|12
|Канада
|136
|13
|Австрия
|128
|14
|Франция
|127
|15
|Финляндия
|126
|16
|Нидерланды
|120
|17
|Швейцария
|119
|18
|Словения
|110
|19
|Чехия
|93
|20
|Австрия
|86
*Источник: Международная федерация робототехники, агентство Bloomberg
В 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе было продано более 144 тысячи промышленных роботов, 50 тысяч единиц в Европе и 34 тысячи в Северной Америке. Быстрее всего роботизируются страны Восточной Европы, в том числе и Чехия. В 2015 году темпы роста этого сектора рынка составили 29%. Как считает Международная федерация робототехники, в 2017–2019 годах большинство индустриальных стран мира столкнётся с самой настоящей революцией роботов. Их общее число на предприятиях, в офисах и домах на нашей планете вырастет на 1 миллион единиц и достигнет примерно 2,6 миллионов штук.
В автомобильной индустрии Южной Кореи на 2016 год на 10 000 сотрудников приходилось 1278 промышленных роботов, в США и Японии – по 1220. В Германии – 1150, в Чехии – 1015, Франции – 940 роботов на 10 тысяч людей.
По оценкам консалтинговой компании Tractica, объём мирового рынка робототехники к 2021 году вырастет с 34,1 миллиардов до 226 миллиардов долларов, а среднегодовые темпы роста составят до 46%. При этом львиную долю рынка будут занимать не только промышленные, но и бытовые, корпоративные и военные роботы, а также беспилотные транспортные средства под управлением искусственного интеллекта.
Роботы – новое качество жизни
Южная Корея намерена в будущем сохранить свои лидирующие позиции в области автоматизации. Как сообщил интернет-ресурс roboticsbusinessreview.com, в период с 2016 по 2020 годы на развитие национального роботостроения правительством страны будет выделено до 298 миллионов долларов. Помимо промышленных роботов южнокорейские специалисты также займутся разработкой и внедрением беспилотных автомобилей, а также роботов для нужд здравоохранения и социальной сферы. Аналогичные программы имеются и в других странах, например, в Китае и Великобритании.
В США выходят на финишную прямую разработка и внедрение беспилотных автомобилей. В прошлом году компания Uber впервые начала эксплуатацию беспилотных такси в Питтсбурге. Продолжается активное внедрение роботов в сфере ресторанного обслуживания и в других областях.
В январе 2017 года стало известно, что один из лидеров роботизации в США компания Amazon довела численность своих роботов до 45 тысяч единиц. Машины, оснащённые искусственным интеллектом, заняты на складских работах. Компания также ведет активную разработку собственных автоматических беспилотников для доставки грузов и посылок.
Также в 2017 году Amazon планирует открытие в Сиэтле первого полностью роботизированного магазина, в котором будут работать лишь несколько сотрудников-людей. Клиенты будут оплачивать покупки в автоматическом режиме с помощью смартфона при выходе из здания.
Ряд американских экспертов полагает, что автоматизация также поможет вернуть в страну производства, переехавшие во второй половине XX века в Китай и Мексику. Стоимость рабочей силы в этих странах растёт вместе с уровнем жизни, а роботы позволяют радикально снизить производственные издержки.
У России – особый путь
Россия в настоящее время относится к числу наименее роботизированных стран, уступая лишь Ирану и Индии. Пока темпы закупок роботов в РФ составляют не более 500–600 единиц в год (около 0,25% мирового рынка).
Но в России активно ведутся собственные разработки в сфере робототехники, а также виртуальной и дополненной реальности. По мнению авторов проекта «Атлас будущих профессий», под угрозой исчезновения в России находятся прежде всего работники рутинного интеллектуального труда, например, копирайтеры, редакторы, бухгалтеры, диспетчеры, банковские операторы и другие.
К примеру, в прошлом году Сбербанк России сообщил о завершении программы автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках (АСУР ФР). По словам зампредседателя Сбербанка Вадима Кулика, еще до середины нынешнего года работу потеряют 3 тысячи юристов. Их заменит компьютерный алгоритм. Также в 2017 году Сбербанк планирует открытие первого полностью роботизированного кассового центра. Полным ходом идет процесс автоматизации и роботизации клиентских служб, что уже в 2017 году приведет к заметному сокращению числа сотрудников.
Роботы заменят людей?
Есть опасения, что бурная роботизация сделает ненужными большинство рабочих мест. Например, чешская Škoda выпускает в год более 1,1 млн автомашин при 25 тысячах сотрудников (в Чехии). В первой половине XX века на американских заводах компании Ford для таких результатов потребовалось бы в 3 с лишним раза больше персонала!
Соревноваться в эффективности с промышленным роботом сложно. В перенаселённом Китае промышленность сосредоточилась на замене работников-людей на роботов. В прошлом году стало известно, что крупнейший в мире производитель электроники китайская компания Foxconn заменила роботами 60 тысяч сотрудников. Китайское правительство возлагает большие надежды на роботизацию и рассчитывает, что она станет одним из решающих факторов поддержки экономического роста. Поэтому до 35–40% продаж всех роботов в мире в ближайшие 5–7 лет будут приходиться на Поднебесную.
В США автоматизация в ближайшие десять лет может лишить работы 1,7 из 3,5 миллионов водителей-дальнобойщиков. Прогноз исследовательской компании Forrester утверждает, что уже к 2021 году роботы займут до 6% рабочих мест в американской экономике. В ближайшие 30 лет эта цифра может вырасти до 50%, утверждает профессор Университета Райса Моше Варди.
В России, по оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, роботы могут заменить до 35 миллионов работников, что составляет 50% трудоспособного населения. Для сравнения, в США этот показатель составляет 46%, в Китае – 51%. В Японии фонд Mitsubishi предполагает, к 2030 году автоматизация оставит без работы до 2,4 миллионов человек.
Человек играющий?
Компьютерный интеллект (ИИ) уже сейчас обучается не только обрабатывать большие массивы данных, но и формулировать на их основе решения, необходимые для выполнения тех или иных задач. В ближайшем будущем ИИ сможет не только находить нужную пользователю информацию, но и ставить диагноз, прогнозировать развитие экономических или иных показателей, самостоятельно писать программный код и даже раздавать руководящие указания подчинённым-людям. С каждым годом искусственный интеллект будет всё больше проникать во все сферы деятельности человека.
В конечном счёте это приведет к слиянию человеческого и машинного разума. Таким образом, в относительной безопасности остаются лишь профессии, связанные с военным делом, сферой развлечений, высокими технологиями, робототехникой, а также фундаментальными науками, требующими высокого уровня абстрактного мышления, который машине пока не под силу. В настоящее время однозначного ответа на вопрос: что делать с людьми, которых «четвёртая волна» технического прогресса оставит за бортом? – пока нет.
Правительства некоторых развитых стран активно обсуждают различные практические меры, призванные смягчить социальные последствия уже начавшейся революции. В их числе введение гарантированного минимального дохода, налогообложение роботов, организация курсов переподготовки, внедрение коботов – роботов-помощников и.т.д.
Спасение для безработных может прийти из сферы электронных развлечений. Турниры, в которых игроки соревнуются за денежные призы, давно стали привычным явлением, а исследователи в области телекоммуникационных технологий и журналисты уже не первый год изучают потенциал онлайновых игр.
Перспективы выглядят весьма заманчиво: реальная экономика имеет четко определённые масштабы, но объем виртуальной экономики потенциально ограничен лишь числом игровых вселенных, существующих в конкретный момент времени. Возможно, уже в ближайшем будущем электронные миры станут источником реальной работы для миллионов людей.
Денис Панов
Фото: ngzt.ru
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