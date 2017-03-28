Роботы идут на смену человеку

Исследования Международного экономического форума показывают, что в ближайшие пять лет роботы заменят на работе пять миллионов людей. По количеству промышленных роботов Чехия входит в двадцатку стран мира.

В этом году может быть отпразднован столетний юбилей появления слова «робот». По одной из версий, его изобретателем был художник Йозеф Чапек, который в 1917 году посоветовал своему брату писателю Карелу Чапеку использовать этот термин для задуманной им пьесы. Чехия вполне оправдывает звание родины слова «робот». На 10 тыс. работников в ЧР насчитывается 93 робота, по этому показателю страна находится на 19 месте, по данным Международной федерации робототехники. Темпы роста числа в Чехии при этом являются одними из самых высоких: с 2010 года по 2015 год количество роботов увеличивалось на 40% ежегодно. Основным драйвером роста является автомобильная промышленность, где на 10 тыс. человек приходится 399 роботов. Одними из первых робота, который работает прямо на производственной линии в непосредственной близости с людьми, использовала компания ABB в городе Яблонец-над-Нисой. Машина называется YuMI, она предназначена для монтажа мелких деталей. Руки YuMI покрыты мягким материалом с очень чувствительными датчиками, благодаря которым машина немедленно останавливается, если натыкается на человека.

Зачем нужны роботы?

Первоначально Йозеф Чапек предложил англицизм labors, но чешское слово robota, означающее сложный и неудобный труд, взяло вверх. Подразумевалось, что роботы смогут избавить человечество от необходимости самому заниматься тяжелой, нудной, неблагодарной и грязной работой. И эти надежды если не на 100%, то на 70-80% к настоящему времени уже сбылись.

Ключевой особенностью нынешней индустриальной революции стало вытеснение человеческого труда из многих областей деятельности. В отличие от предыдущих промышленных революций, массовая автоматизация не увеличивает производительность отдельного работника, а полностью заменяет его машиной, способной работать 24 часа в сутки без перерывов и выходных. Кроме того, впервые в истории свою роль в обществе начнут играть роботы, созданные по образу и подобию человека, а также программные алгоритмы, которые уже сейчас берут на себя часть интеллектуальных задач.

Роботизации в первую очередь подвержены стандартизированные промышленные процессы. Например, производство деталей, сборка агрегатов и узлов и так далее. Это электроника, автомобильная индустрия, фармацевтика, отчасти металлургия, пищевая, химическая промышленность и машиностроение. По данным Международной федерации робототехники, в настоящее время лидерами в сфере промышленной роботизации являются Южная Корея, Сингапур и Япония. За ними следуют Германия, Швеция и Дания.

Сколько сейчас роботов?

№ Страна Роботов на 10 тысяч работников 1 Южная Корея 531 2 Сингапур 398 3 Япония 305 4 Германия 301 5 Швеция 212 6 Тайвань 190 7 Дания 188 8 США 176 9 Бельгия 169 10 Италия 160 11 Испания 150 12 Канада 136

13 Австрия 128 14 Франция 127 15 Финляндия 126 16 Нидерланды 120 17 Швейцария 119 18 Словения 110 19 Чехия 93 20 Австрия 86

*Источник: Международная федерация робототехники, агентство Bloomberg

В 2015 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе было продано более 144 тысячи промышленных роботов, 50 тысяч единиц в Европе и 34 тысячи в Северной Америке. Быстрее всего роботизируются страны Восточной Европы, в том числе и Чехия. В 2015 году темпы роста этого сектора рынка составили 29%. Как считает Международная федерация робототехники, в 2017–2019 годах большинство индустриальных стран мира столкнётся с самой настоящей революцией роботов. Их общее число на предприятиях, в офисах и домах на нашей планете вырастет на 1 миллион единиц и достигнет примерно 2,6 миллионов штук.

В автомобильной индустрии Южной Кореи на 2016 год на 10 000 сотрудников приходилось 1278 промышленных роботов, в США и Японии – по 1220. В Германии – 1150, в Чехии – 1015, Франции – 940 роботов на 10 тысяч людей.

По оценкам консалтинговой компании Tractica, объём мирового рынка робототехники к 2021 году вырастет с 34,1 миллиардов до 226 миллиардов долларов, а среднегодовые темпы роста составят до 46%. При этом львиную долю рынка будут занимать не только промышленные, но и бытовые, корпоративные и военные роботы, а также беспилотные транспортные средства под управлением искусственного интеллекта.

Роботы – новое качество жизни

Южная Корея намерена в будущем сохранить свои лидирующие позиции в области автоматизации. Как сообщил интернет-ресурс roboticsbusinessreview.com, в период с 2016 по 2020 годы на развитие национального роботостроения правительством страны будет выделено до 298 миллионов долларов. Помимо промышленных роботов южнокорейские специалисты также займутся разработкой и внедрением беспилотных автомобилей, а также роботов для нужд здравоохранения и социальной сферы. Аналогичные программы имеются и в других странах, например, в Китае и Великобритании.

В США выходят на финишную прямую разработка и внедрение беспилотных автомобилей. В прошлом году компания Uber впервые начала эксплуатацию беспилотных такси в Питтсбурге. Продолжается активное внедрение роботов в сфере ресторанного обслуживания и в других областях.

В январе 2017 года стало известно, что один из лидеров роботизации в США компания Amazon довела численность своих роботов до 45 тысяч единиц. Машины, оснащённые искусственным интеллектом, заняты на складских работах. Компания также ведет активную разработку собственных автоматических беспилотников для доставки грузов и посылок.

Также в 2017 году Amazon планирует открытие в Сиэтле первого полностью роботизированного магазина, в котором будут работать лишь несколько сотрудников-людей. Клиенты будут оплачивать покупки в автоматическом режиме с помощью смартфона при выходе из здания.

Ряд американских экспертов полагает, что автоматизация также поможет вернуть в страну производства, переехавшие во второй половине XX века в Китай и Мексику. Стоимость рабочей силы в этих странах растёт вместе с уровнем жизни, а роботы позволяют радикально снизить производственные издержки.

У России – особый путь

Россия в настоящее время относится к числу наименее роботизированных стран, уступая лишь Ирану и Индии. Пока темпы закупок роботов в РФ составляют не более 500–600 единиц в год (около 0,25% мирового рынка).

Но в России активно ведутся собственные разработки в сфере робототехники, а также виртуальной и дополненной реальности. По мнению авторов проекта «Атлас будущих профессий», под угрозой исчезновения в России находятся прежде всего работники рутинного интеллектуального труда, например, копирайтеры, редакторы, бухгалтеры, диспетчеры, банковские операторы и другие.

К примеру, в прошлом году Сбербанк России сообщил о завершении программы автоматизации системы управления рисками на финансовых рынках (АСУР ФР). По словам зампредседателя Сбербанка Вадима Кулика, еще до середины нынешнего года работу потеряют 3 тысячи юристов. Их заменит компьютерный алгоритм. Также в 2017 году Сбербанк планирует открытие первого полностью роботизированного кассового центра. Полным ходом идет процесс автоматизации и роботизации клиентских служб, что уже в 2017 году приведет к заметному сокращению числа сотрудников.

Роботы заменят людей?

Есть опасения, что бурная роботизация сделает ненужными большинство рабочих мест. Например, чешская Škoda выпускает в год более 1,1 млн автомашин при 25 тысячах сотрудников (в Чехии). В первой половине XX века на американских заводах компании Ford для таких результатов потребовалось бы в 3 с лишним раза больше персонала!

Соревноваться в эффективности с промышленным роботом сложно. В перенаселённом Китае промышленность сосредоточилась на замене работников-людей на роботов. В прошлом году стало известно, что крупнейший в мире производитель электроники китайская компания Foxconn заменила роботами 60 тысяч сотрудников. Китайское правительство возлагает большие надежды на роботизацию и рассчитывает, что она станет одним из решающих факторов поддержки экономического роста. Поэтому до 35–40% продаж всех роботов в мире в ближайшие 5–7 лет будут приходиться на Поднебесную.

В США автоматизация в ближайшие десять лет может лишить работы 1,7 из 3,5 миллионов водителей-дальнобойщиков. Прогноз исследовательской компании Forrester утверждает, что уже к 2021 году роботы займут до 6% рабочих мест в американской экономике. В ближайшие 30 лет эта цифра может вырасти до 50%, утверждает профессор Университета Райса Моше Варди.

В России, по оценкам международной консалтинговой компании McKinsey, роботы могут заменить до 35 миллионов работников, что составляет 50% трудоспособного населения. Для сравнения, в США этот показатель составляет 46%, в Китае – 51%. В Японии фонд Mitsubishi предполагает, к 2030 году автоматизация оставит без работы до 2,4 миллионов человек.

Человек играющий?

Компьютерный интеллект (ИИ) уже сейчас обучается не только обрабатывать большие массивы данных, но и формулировать на их основе решения, необходимые для выполнения тех или иных задач. В ближайшем будущем ИИ сможет не только находить нужную пользователю информацию, но и ставить диагноз, прогнозировать развитие экономических или иных показателей, самостоятельно писать программный код и даже раздавать руководящие указания подчинённым-людям. С каждым годом искусственный интеллект будет всё больше проникать во все сферы деятельности человека.

В конечном счёте это приведет к слиянию человеческого и машинного разума. Таким образом, в относительной безопасности остаются лишь профессии, связанные с военным делом, сферой развлечений, высокими технологиями, робототехникой, а также фундаментальными науками, требующими высокого уровня абстрактного мышления, который машине пока не под силу. В настоящее время однозначного ответа на вопрос: что делать с людьми, которых «четвёртая волна» технического прогресса оставит за бортом? – пока нет.

Правительства некоторых развитых стран активно обсуждают различные практические меры, призванные смягчить социальные последствия уже начавшейся революции. В их числе введение гарантированного минимального дохода, налогообложение роботов, организация курсов переподготовки, внедрение коботов – роботов-помощников и.т.д.

Спасение для безработных может прийти из сферы электронных развлечений. Турниры, в которых игроки соревнуются за денежные призы, давно стали привычным явлением, а исследователи в области телекоммуникационных технологий и журналисты уже не первый год изучают потенциал онлайновых игр.

Перспективы выглядят весьма заманчиво: реальная экономика имеет четко определённые масштабы, но объем виртуальной экономики потенциально ограничен лишь числом игровых вселенных, существующих в конкретный момент времени. Возможно, уже в ближайшем будущем электронные миры станут источником реальной работы для миллионов людей.

Денис Панов

Фото: ngzt.ru

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