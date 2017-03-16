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РОССИЯ 1

20.03.2017 — 26.03.2017

Понедельник

05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

11:55 Склифосовский

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-10. Кровь за кровь

17:00 Вести

17:20 Вести. Местное время

17:40 Прямой эфир

18:50 60 минут

20:00 Вести в 20:00

20:45 Вести. Местное время

21:00 Круговорот.

23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Сонька Золотая ручка

 

Вторник

05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

11:55 Склифосовский

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-10. Подозреваемый джип

17:00 Вести

17:20 Вести. Местное время

17:40 Прямой эфир

18:50 60 минут

20:00 Вести в 20:00

20:45 Вести. Местное время

21:00 Круговорот.

23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Сонька Золотая ручка

 

Среда

05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

11:55 Склифосовский

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-10.

17:00 Вести

17:20 Вести. Местное время

17:40 Прямой эфир

18:50 60 минут

20:00 Вести в 20:00

20:45 Вести. Местное время

21:00 Круговорот.

23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:00 Сонька Золотая ручка

 

Четверг

05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

11:55 Склифосовский

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-10. Кто старое помянет

17:00 Вести

17:20 Вести. Местное время

17:40 Прямой эфир

18:50 60 минут

20:00 Вести в 20:00

20:45 Вести. Местное время

21:00 Круговорот.

23:30 Поединок

01:30 Сонька Золотая ручка

03:30 Дар

 

Пятница

05:00 Утро России

09:00 Вести

09:15 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:40 Вести. Местное время

11:55 Склифосовский

14:00 Вести

14:40 Вести. Местное время

14:55 Тайны следствия-10. Гоп-стоп

17:00 Вести

17:20 Вести. Местное время

17:40 Прямой эфир

18:50 60 минут

20:00 Вести в 20:00

20:45 Вести. Местное время

21:00 Юморина

23:20 По секрету всему свету. Х/ф

01:20 Вторжение. Х/ф

03:25 Дар

 

Суббота

05:15 Чокнутая

07:10 Живые истории

08:00 Вести. Местное время

08:20 Россия. Местное время

09:20 Сто к одному

10:10 Пятеро на одного

11:00 Вести

11:20 Вести. Местное время

11:40 Юмор! Юмор!! Юмор!!!

14:00 Вести

14:20 Медовая любовь. Х/ф

18:00 Субботний вечер

20:00 Вести в субботу

21:00 Акушерка. Х/ф

00:50 Любовь для бедных. Х/ф

02:55 Марш Турецкого-2. Цена жизни – смерть

 

Воскресенье

05:00 Чокнутая

07:00 Мульт утро. «Маша и Медведь»

07:30 Сам себе режиссер

08:20 Смехопанорама Евгения Петросяна

08:50 Утренняя почта

09:30 Сто к одному

10:20 Вести-Москва

11:00 Вести

11:20 Смеяться разрешается

13:10 Семейный альбом

14:00 Вести

14:20 Городская рапсодия. Х/ф

18:00 Танцуют все!

20:00 Вести недели

22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

00:30 Николай Юденич. Забытая победа

01:30 Женщины на грани

03:30 Смехопанорама Евгения Петросяна

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