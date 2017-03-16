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20.03.2017 — 26.03.2017
Понедельник
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Склифосовский
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-10. Кровь за кровь
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Круговорот.
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Сонька Золотая ручка
Вторник
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Склифосовский
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-10. Подозреваемый джип
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Круговорот.
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Сонька Золотая ручка
Среда
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Склифосовский
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-10.
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Круговорот.
23:30 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:00 Сонька Золотая ручка
Четверг
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Склифосовский
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-10. Кто старое помянет
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Круговорот.
23:30 Поединок
01:30 Сонька Золотая ручка
03:30 Дар
Пятница
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Склифосовский
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Тайны следствия-10. Гоп-стоп
17:00 Вести
17:20 Вести. Местное время
17:40 Прямой эфир
18:50 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина
23:20 По секрету всему свету. Х/ф
01:20 Вторжение. Х/ф
03:25 Дар
Суббота
05:15 Чокнутая
07:10 Живые истории
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время
09:20 Сто к одному
10:10 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Юмор! Юмор!! Юмор!!!
14:00 Вести
14:20 Медовая любовь. Х/ф
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Акушерка. Х/ф
00:50 Любовь для бедных. Х/ф
02:55 Марш Турецкого-2. Цена жизни – смерть
Воскресенье
05:00 Чокнутая
07:00 Мульт утро. «Маша и Медведь»
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама Евгения Петросяна
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Смеяться разрешается
13:10 Семейный альбом
14:00 Вести
14:20 Городская рапсодия. Х/ф
18:00 Танцуют все!
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
00:30 Николай Юденич. Забытая победа
01:30 Женщины на грани
03:30 Смехопанорама Евгения Петросяна
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