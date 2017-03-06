С «Литачкой» выгоднее

«Литачка» (Lítačka) — это не только карта, которую можно использовать, как проездной документ, но и как карту, предоставляющую определённые выгоды. Организаторы проездного активно развивают дисконтную программу, с которой возможно получить скидки на посещение различных достопримечательностей Праги, выставок, аттракционов.

«Сейчас мы ведём переговоры с несколькими городскими организациями. Наше намерение заключается в расширение списка партнёров по дисконтной программе, особенно в области культуры, спорта и семейного отдыха.» — говорит пресс-секретарь «Литачки» Катарина Ландлова.

Места, которые на данный момент можно посетить со скидкой:

Дворец Лобковичей — входной билет 40 % скидка

Пражская Венеция – скидка 50 % на круиз

Королевство железных дорог – вход с 10 % скидкой

Старая ратуша – входной билет со скидкой 20 крон

Музей восковых фигур Musée Grévin Prague – входной билет 20 % скидка

Пражский зоопарк – 5 % скидка на входной билет

Еврейский музей в Праге – входной билет 50 % скидка

Городской музей Праги – скидка 10 % на основной билет

Мюллерова вилла — входной билет 10 % скидка

Ротмайерова вилла — скидка 10 % на основной билет

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