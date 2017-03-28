Salon Sevilla предлагает гармонично меняться

Каждая женщина хочет меняться, но не всегда решается на этот шаг. И это потому, что не всегда находит специалиста, который мог бы ей в этом помочь. Как подчеркнуть в себе то самое главное? Как сделать гармоничным свой новый образ? ПТ решил обратиться за советом к владельцу пражского салона Salon Sevilla Наталии Панкратовой.

Наталия, Вы являетесь владельцем салона красоты. Когда и где возникла идея его создания?

Я работаю парикмахером 26 лет и из них восемь лет – в собственном салоне красоты в России. Идея создания ещё одного салона красоты в Праге появилась около трёх лет назад. Мы загорелись этой идеей вместе с мужем, который меня в этом поддержал и помогал на всех этапах. Захотелось попробовать свои силы на европейском рынке, развиваться дальше, выйти на новый уровень в своей работе. Я рада делиться своими знаниями и опытом с новыми клиентами.

Какие услуги, процедуры предлагает Ваш салон?

В нашем салоне мы предоставляем весь спектр парикмахерских услуг от стрижки до сложных техник окрашивания. Несколько видов маникюра и педикюра, макияж, массаж, эпиляцию. Всё для того, чтобы женщина преобразилась и смогла сделать это в одном месте.

Что Вы посоветуете клиентам – как выбрать качественный сервис при наличии многочисленных салонов красоты? Каков критерий?

Чтобы выбрать салон красоты, самое главное – понять, что именно вы ищете. И таких критериев может быть достаточно много. Если вы цените качественную работу и хотите получить качественные услуги, то очень важен уровень специалистов. Современный мастер должен повышать свое мастерство постоянно, посещать различные мастер-классы и семинары, следить за новинками в индустрии красоты. Не бойтесь спрашивать об образовании и об опыте любого специалиста. Все специалисты в нашем салоне имеют опыт работы от пяти лет и регулярно проходят повышение квалификации.

Считаю также, что немаловажным фактором в наше время является цена на услугу. Хороший салон и качественные услуги не могут стоить очень дёшево. Но такие салоны могут предложить доступные варианты за счёт специальных предложений, акций и пакетных решений. Можно получить услуги со скидкой или по специальной цене в салоне, где проводят акции и скидки для постоянных клиентов.

Чтобы определиться с выбором салона, можно попросить бесплатную консультацию у специалиста, прежде чем пойти на какую-то процедуру.

Какие процедуры проводятся в Вашем салоне чаще всего, что пользуется главным спросом у женщин, мужчин?

В нашем салоне пользуются спросом прежде всего услуги стрижки и окрашивания волос. Ведь новая стрижка – это возможность почувствовать себя модным и обновлённым! Парикмахеры в нашем салоне делают окрашивание волос по различным технологиям. Вы можете выбрать модный в нынешнем сезоне оттенок или их сочетание, а можете предпочесть не яркий, а близкий к вашему натуральному цвет. В любом случае, ваше настроение улучшится, а окружающие заметят в вас приятную перемену.

Одна из наиболее востребованных услуг — простой классический вариант маникюра. Это базовая процедура, которая позволяет ухаживать за ногтями и придать им аккуратный и красивый вид.

Что для Вас лично означает символ красоты?

Красота на мой взгляд – это прежде всего гармония ! Гармония во всем: во внешности, в душе, природе, любви. Красота присутствует везде, но не все её видят, не все обращают внимание. Давайте присматриваться к себе и окружающим, и тогда мы увидим что-то прекрасное в нашей однотонной жизни, ведь красота спасет мир!

Есть ли у Вас определённые жизненные принципы?

Принципы, которыми я руководствуюсь в работе, – это каждый день узнавать что-то новое, быть открытым для получения новых знаний и опыта, чтобы жизнь была наполнена смыслом. Мыслить креативно, так как творчество делает результат любой деятельности уникальным и дает почувствовать себя счастливым от самого процесса!

Считаю трудолюбие основой успеха, благосостояния, уверенности в себе!

Что Вы планируете на будущее? Есть ли планы что-либо менять в работе?

Ключ к нашему успеху – в руках у нашего клиента! В дальнейшем планируем развитие салона и своих услуг исходя из потребностей наших клиентов.

Salon Sevilla

Rumunská 697/14, Praha 2

+420 774 892 150