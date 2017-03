Сам себе туроператор

Наступила весна, и хотя до настоящего тепла ещё далеко, многие из нас задумались об отпуске. Но за пределы Чехии собираются немногие: цена на туры заметно возросла. Лучшим решением может стать организация самостоятельного путешествия. В наш век пластиковых карт и электронных платежей всё это проще, чем кажется.

Блоггеры Адам Гоффман и Эмили Рей из Праги накопили изрядный опыт по организации собственного отдыха. Люди зачастую даже не подозревают, что платят турагентам за услуги, которые могут с лёгкостью оказать себе сами, – уверены они. Будь это страна, о которой вы давно мечтали, или пляжный отдых «неважно где», организовать всё самому будет дешевле, чем покупка тура. Стоимость путешествия будет состоять из цены за билет, проживания, проезда к месту проживания, питания и развлечений. Если первые 4 пункта обязательны, то количество и качество развлечений зависит исключительно от вашего кошелька.

Первые шаги

Первая и самоочевидная вещь, которой многие пренебрегают, это покупка путеводителя. «Для меня самое главное, чтоб путеводитель содержал информацию о регионах и достопримечательностях, а также следующие темы: правила поведения в данной стране, валюта, лучшее время для поездки, основные слова на их языке, а также информация о том, чего нужно опасаться: лучше узнать всё это заранее», – рассказала ПТ Эмили Рэй.

Далее, сверьтесь с путеводителем, когда самое благоприятное время для посещения страны и подходит ли оно вам. Если всё отлично, выбирайте место для проживания. В каждой стране могут быть регионы, более подходящие для того или иного вида отдыха: семейного, пляжного, культурного, клубного и т.п.

Второе, на что нужно обратить внимание, это выяснить, требуется ли виза для въезда в страну. Выбор страны с безвизовым режимом заметно упростит вам подготовку к поездке. Если все-таки нужно оформить визу, лучше делать это до покупки билетов – в визе могут отказать, а вернуть билеты без потерь всегда проблематично. Для оформления визы можно зайти на сайт консульства страны и посмотреть список документов, всё подготовить и подать в консульство, а можно обратиться в агентство, которое за небольшую цену заполнит за вас документы и избавит вас от бюрократических проволочек.

После того как вы определились со страной и регионом для проживания, можно переходить к следующему шагу – покупке авиабилетов. Сейчас можно купить недорогой билет, не выходя из дома, имея в наличии лишь доступ к сети Интернет и банковскую пластиковую карту.

Электронный билет представляет собой маршрутную квитанцию, которую вышлют на адрес электронной почты. Вы можете её распечатать и предъявить в аэропорту при регистрации на посадку. И хотя, как правило, спрашивают только паспорт, всё же желательно иметь маршрутную квитанцию в распечатанном виде. Это особенно важно, если вы летите с пересадкой, – квитанция может стать подтверждением вашего транзита.

Полезные сервисы

Для подбора и бронирования билетов прекрасно подходит сервис https://www.skyscanner.cz/ – сканирует разных продавцов билетов и подбирает самые дешёвые. Обратите внимание, что сайт показывают даты, на которые можно купить самые дешёвые билеты из возможных вариантов: как правило, это будние дни с понедельника по четверг. Для удобства доступно скачивание мобильного приложения.

Следующий шаг сразу после покупки билетов – бронирование отеля. На многих сайтах для бронирования номера даже не нужна предоплата, это также облегчает планирование поездки и экономит ваши средства. Ведь при желании можно бесплатно отменить бронь.

Лучшие сайты для бронирования номера в отеле: https://www.hotels.com/ и http://www.booking.com. На них также есть возможность посмотреть отзывы реальных людей, которые там уже побывали.

«Однако следует понимать, что отзывы могут быть субъективны, поэтому не слишком опирайтесь на них, – советует Адам Гоффман. – Завтраки, как правило, также входят в стоимость номера, а за полный пансион придётся доплатить».

Кроме того, вы можете забронировать не только отель, но и арендовать жильё у местных жителей. Для этого, например, идеально подойдет популярный сервис https://www.airbnb.cz/. В этом варианте есть свои плюсы: во-первых, вы увидите, как живут местные, а во-вторых, владельцы арендованного жилья часто становятся лучшими гидами и помощниками.

«Мой совет, – продолжает Адам, – при бронировании отеля сразу просить о том, чтоб вас встретили в аэропорту служащие отеля, так вам не придется долго объяснять таксисту, как добраться до вашего отеля. Если вы не сильны в английском, в сообщении к отелю напишите: «I need pick-up service from the airport», также укажите номер рейса (my flight number …), и время прибытия (the plane lands at…)».

Когда все наконец спланировано, забронировано и готово к поездке, можете приступать к самому приятному – выбору развлечений. Куда вы хотите поехать, что планируете посетить? В том же отеле могут помочь всё организовать. Примерную стоимость экскурсий можно поискать в интернете, на месте цена может оказаться даже ниже.

«Люди в других странах такие же, как и вы. И ещё, вы не первый, кто идет этим путем, всё больше и больше людей осознают прелесть самостоятельных путешествий», – говорит напоследок Эмили.

Константин Байдан

Фото: welcomerussia.ru

Похожие статьи