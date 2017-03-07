Самые ожидаемые сериалы-2017

Сезон-2017 богат на громкие премьеры, долгожданные сиквелы, триквелы и просто реинкарнации.

Его модно ругать, его модно любить

Одно из главных событий – 3-й сезон культового сериала «Твин Пикс», в работе над которым вновь сошёлся звёздный тандем режиссера Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста. Ожидается 18 серий с премьерой 21 мая (канал Showtime, США), участием проверенных временем кадров типа Кайла Маклахлена (агент Дейл Купер), а также саундтреком неповторимого Анджело Бадаламенти.

Поклонники всерьёз надеются на воскрешение магии «Твин Пикс» образца 1990 года, а критики предвкушают то ли сеанс её разоблачения, то ли ждут от Линча нового языка.

Потому что и озарения Линча-философа, и открытия Линча-режиссера давно растащили юркие ваятели сериального casual, не сумев взломать разве что главный код – ощущение неуловимой, пугающей тайны, скрытой за штриховкой повседневности.

Еще за пару лет до сегодняшнего ажиотажа литератор и критик Дмитрий Быков назвал возвращение Линча иллюзорным: «он уже предпринял такое итоговое кино, энциклопедию всех своих приёмов – «Inland Empire» («Внутренняя империя», 2006 год). А «Твин Пикс» был чистым постмодерном, то есть бросанием в массы высокого искусства».

Будем верить, что Линч не станет кормить публику нарезкой из старых кадров, а сделает нечто более экстраординарное – например, скажет, кто же убил Лору Палмер.

Краткий курс ЕГЭ для работников дурдома

В американском сериале «Легион» публике обещали историю юноши из вселенной Людей Икс, но из рук шоураннера Ноя Хоули вышло и было показано на телеканале FOX нечто вычурное и вымученное. В фильме явный перебор с кунштюками, а потому его не столько смотришь, сколько решаешь бесконечный ЕГЭ: в чьём уме сейчас телепат Дэвид Хэллер (Дэн Стивенс): в своем; в чужом; ушел в бессрочный отпуск? А вот ещё сцена в психбольнице, и кто в ней реален, а кто галлюцинация: доктор; докторша; подружка пациента; сам пациент?

И так дальше, до бесконечности. Ведь личностей внутри телепата Хэллера, сына профа Чарльза Ксавье, – легион. За юношей, конечно, гоняются всякие мрачные конторы, и легион в его душе воет, как Канатчикова дача в песне Высоцкого.

Весь этот секонд-хенд хаотического кроя, явно сработанный на сэкономленном сырье, заслужил сдержанные похвалы «МирФа», а также позитивные отзывы пользователей http://otzovik.com/.

Викинги категории «В»

Еще одно примечательное событие – это 5 сезон «Викингов» (канадско-ирландский сериал по мотивам северных саг, созданный Майклом Хёрстом для телеканала History), стартующий уже в следующем месяце.

Самая преданная аудитория проекта – тинейджеры 12-17 лет, но даже они не поют дифирамбы исполнителю главной роли в первых 4-х сезонах Тревису Фиммелу, сыгравшему легендарного воина Рагнара Лодброка. Как-то никто не славит и трио режиссеров, вполне себе крепких работников сериального конвейера.

А всё потому, что характер центрального героя, равно как и авторская режиссура, в этом произведени отсутствуют напрочь. Рагнар – первый парень на деревне, за четыре сезона вырастает до большого полководца, фигуры, можно сказать, консолидирующей нацию, но остаётся все тем же синеглазым детинушкой с инфантильными реакциями. Словно никто не объяснил Фиммелу, что играть можно не только мускулами, но еще и сердцем и душой. Досаду вызывает видеоряд: в нем слишком мало размаха и величия этого сурового края, зато полно какой-то школьной этнографии и штампов компьютерных игр.

Но расчёт на то, что девочкам понравится смазливый Фиммел, а мальчикам – непрерывные войнушки, вполне себя оправдывает. Заводная молодежь не скупится на лайки и рейтинги, и вот на IMDb проект имеет 8.70 баллов, рейтинг Кинопоиска – 8.27.

Магия инкорпорейтед

Ниагара зрительской любви обрушилась на сериал «Игра престолов» еще в первом сезоне, в 2011 году, и к началу 7-го все слова о мире и мифе уже сказаны, награды стоят на полках, включая трофеи Питера Динклейджа (Тирион Ланнистер). Остаётся ждать показа в июне на канале HBO.

Если Новый Свет берет размахом и эпичностью, то старушка Европа кутается в меха и плетет интриги под Биг-Беном. Про тьму и сырость угрюмого Лондона – в главном открытии сезона, английском сериале «Табу», созданном Томом Харди, Чипсом Харди и Стивеном Найтом и показанном в Англии на канале BBC One, а в США – на канале FX.

Уже пилотная серия «Табу» собрала лучшие рейтинги за несколько лет, и вообще у этого произведения только один недостаток – в нём всего 8 серий, и этого не хватает, чтобы насытиться атмосферой, игрой, страстями и мрачными символами, да просто отчаянным Джеймсом Делейни (Том Харди), бросившим вызов Ост-Индийской компании.

Вот что написала о сериале зрительница: «Вы не найдете здесь ванили Джейн Остин, идеализма Диккенса или Эмили Бронте». Да, никакой ванили, никакого идеализма, только схватка не на жизнь, а на смерть, только альфасамцовый Харди, прихвативший пару гостинцев с «чёрного континента» на свою мрачную родину, только магия, которая скоро в сериалах станет такой же неизбежностью, как мордобой на русской свадьбе.

Впрочем, рано горевать, что всё быстро кончается. Не исключено, что «Табу» продлят на пару сезонов.

Фото: pictar.ru

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