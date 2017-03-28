Saturn высадился в Украине

Чешская компания Saturn Home Аppliances вложила 23 млн долларов в завод бытовой техники в украинском городе Черкассы. На базе нового производства компания также планирует создать индустриальный парк.

Saturn Home Appliances была создана в 1996 году в Чехии на базе предприятия по производству бытовой техники под одноимённым торговым знаком Saturn. Одним из основателей компании был украинский бизнесмен Александр Громыко, владелец группы KTD.

В настоящий момент Saturn Home Appliances является одним из крупнейших холдингов-поставщиков чешской бытовой техники под брэндом Saturn на рынки Восточной Европы. Его предприятия находятся в Китае, на Тайване и в Турции.

С 2008 года в городе Канев работает предприятие Saturn Home Appliances по производству стиральных полуавтоматических машин «Купава». Через некоторое время ассортимент завода был расширен за счёт выпуска различной техники под торговой маркой Saturn, включая тепловентиляторы, сушки для фруктов, электрочайники, миксеры. С марта на предприятии, которое является единственным в своём роде в Европе, начинается выпуск мясорубок.

Технолидер

Новое предприятие по производству бытовой техники марок Saturn, Laretti, ST и Defiant было создано на базе черкасского завода «Строммашина». Площадь реконструкции составила более 40 тыс. кв. м, что позволило создать одновременно несколько производственных площадок. Ожидается, что на первом этапе завод освоит выпуск электропечей, а после необходимой докапитализации начнёт выпускать холодильники и конвекторы-обогреватели.

Как заявил Александр Громыко, появление нового производства стало возможным благодаря крупным инвестициям Чехии в Украину. «Церемония открытия запланирована на конец марта, сейчас идёт настройка оборудования и тестирование», – цитирует Громыко «Интерфакс-Украина».

Как уточнил руководитель PR-отдела KTD Group Валерий Сорока, мощность производства духовок составит 200 тыс. единиц в год, холодильников – 300 тыс., конвекторов – 25 тыс. в год, при этом в целом планируется трудоустроить до 1200 работников, в том числе 500 человек – на заводе холодильников.

По словам Сороки, инвестиции в завод в Черкассы достигли 23 млн долларов США. При этом производимую продукцию Saturn Home Appliances намерена экспортировать. «Помимо наполнения внутреннего рынка, украинскую бытовую технику планируется поставлять в страны Европы (Венгрию, Румынию, Польшу, Чехию, Сербию и др.) и Африки. Сегодня в Украине производителя подобного рода, который объединяет такой широкий ассортимент бытовой техники, не существует», – резюмировал глава PR-отдела.

Не одним заводом едины

Но одним заводом планы Saturn Home Аppliances в Черкассах не ограничиваются. Чешская компания планирует создать в городе целый индустриальный парк. Об этом говорится в сообщении на сайте Черкасской областной городской администрации. В администрации пояснили, что чешская компания намерена реализовать этот проект поэтапно в течение пяти лет и рассчитывает вложить в него почти 50 млн долларов.

«Это хороший сигнал, когда новые инвестиции приходят в Украину. Вложения, подобные чешскому, это рабочие места для сотен украинцев и новые возможности для развития национальной экономики в целом. Вместе с офисом привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest – Ukraine Investment Promotion Office мы сегодня работаем над тем, чтобы таких проектов становилось всё больше», – прокомментировал новость о планах Saturn Home Appliances премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

Перспективы

Впрочем, эксперты сомневаются в успехе нового предприятия бытовой техники в Черкассах в связи с общей ситуацией на украинском рынке. Хотя в 2016 году в сегменте бытовой техники наблюдалась стабилизация, потребительские настроения в стране остаются в целом неблагоприятными.

«Замена бытовой техники потребителями в основном происходит только в том случае, если старая приходит в непригодность. Покупатели негативно относятся к переменам и предпочитают сейчас экономить. Единственный положительный момент заключается в том, что индекс потребительской уверенности перестал падать, а это значит, потребители приспособились к новым реалиям, но продолжают жить в режиме экономии», – указывает Ирина Березовская генеральный директор компании Philips в Украине.

По этой причине предприятию придётся искать рынки сбыта за рубежом, уверен аналитик Андрей Стрельцов. «Благо у компании-владельца имеется богатый опыт работы на европейских и мировых рынках. При должной организации производственного процесса и достижении требуемого качества продукции украинский завод бытовой техники может оправдать вложенные в него средства и работать с прибылью», – пояснил ПТ эксперт.

Тимур Кашапов

Фото: fruko.cz