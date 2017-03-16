Сборка кроссовера Kodiaq в России

Чешская компания Škoda объявила о запуске проекта по сборке кроссовера Kodiaq на территории России. Производство автомобилей начнется в 2018 году. Сейчас руководители чешского концерна присматривают место под сборочную площадку своих автомобилей. Самыми вероятными кандидатами являются два города – Калуга и Нижний Новгород.

Продажи нового представителя известной марки начнутся летом этого года. Все автомобили будут импортированы со складов компании в Чехии. Модели этой машины оснащены системой Driver Alert, которая способна распознавать приметы усталости водителя, и при необходимости может остановить автомобиль.

Фото: v-2017.com

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