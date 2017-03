Сербский поворот Expobank CZ

Чешский Expobank CZ приобрел сербский Marfin Bank. Теперь на базе чешского банка его владелец российский бизнесмен Игорь Ким намерен объединить свои активы с фокусом на рынки Восточной Европы, Балкан и России.

Expobank CZ входит в топ-20 банков в ЧР, занимая 11-е место по объёму активов. Осенью 2014 года Expobank, принадлежащий бизнесмену Игорю Киму, закрыл сделку по покупке LBBW Bank CZ у немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (Landesbank Baden-Wurttemberg, LBBW). После этого LBBW CZ прошёл стадию ребрендинга и теперь носит название Expobank CZ.

Игорь Ким известен своей активной деятельностью на банковском рынке. Он является основным акционером «Экспобанка» (61,29%), латвийского AS Expobank (100%) и Expobank CZ (66,64%). Состояние российского бизнесмена, по данным Forbes, составляет 460 млн долларов.

Marfin Bank AD – средний по сербским меркам банк, основанный в 1990 году, который предоставляет услуги компаниям, физическим лицам, предпринимателям и международным финансовым учреждениям. Банк хорошо представлен в Сербии, где работают 18 отделений банка в Белграде и других ключевых городах.

Прежнего владельца Marfin Bank AD – кипрского Cyprus Popular Bank Public Co Ltd – было решено ликвидировать, а его активы передать крупнейшему банку Кипра – Bank of Cyprus, который подвергся реструктуризации. Кипр был вынужден ввести жёсткие ограничения на банковскую деятельность и снятие денег с депозитов, в том числе заморозить крупные вклады объемом более 100 тыс. евро для спасения своего банковского сектора от полного банкротства.

Cyprus Popular Bank согласился на продажу Marfin Bank 30 сентября 2016 года. По условиям договора чешский банк приобрёл 99,09% акционерного капитала и 72,5% акций кредитной организации. После одобрения со стороны регулирующих органов сделка была завершена 28 февраля 2017 года, и Expobank CZ стал единственным акционером Marfin Bank, название которого в будущем планируется изменить на Expobank.

Балканский манёвр Кима

О приобретении сербского банка сообщил сам Игорь Ким во время встречи с прессой в Москве. Его приобретение бизнесмен назвал одним из самых значимых событий за время своей работы в банковской сфере.

Позже завершение операции по покупке Marfin Bank подтвердил член наблюдательного совета Expobank CZ и новый председатель совета директоров Marfin Bank Кирилл Нифонтов, а также член совета директоров Expobank CZ Мирослав Когоут. «Мы видим большой потенциал у сербского рынка. В соответствии с нашей стратегией, мы продолжаем рассматривать дальнейшие возможности по приобретению компаний в Сербии, а также в других европейских странах», – уточнил Когоут.

Ожидается, что нынешний генеральный директор Marfin Bank Борислав Стругаревич продолжит руководить банком с целью «мобилизации возможностей на сербском рынке». Команда управления банка будет работать над улучшением ассортимента и качества услуг.

Директор отдела маркетинга и коммуникаций Expobank CZ Алена Новакова прокомментировала сделку. «Мы рассматриваем приобретение Marfin Bank как платформу для развития в Сербии. С этой точки зрения данная кредитная организация представляется идеальной стартовой площадкой», – отметила Новакова, отказавшись назвать сумму, которую заплатил Expobank CZ.

Она сообщила, что Expobank CZ намерен развивать сербский банк в качестве универсального банка, который продолжит обслуживать физических и юридических лиц и предоставлять целый спектр услуг, включая классические банковские услуги на индивидуальных условиях и корпоративные услуги. «Вместе с тем мы намерены добавить компетенцию инвестиционного банкинга, а также повысить долю международных операций через взаимодействие с существующей сетью и клиентской базой Expobank CZ в еврозоне», – пояснила Алена Новакова.

В свою очередь, Игорь Ким сообщил, что покупка Marfin Bank – первый шаг в рамках стратегии концентрации работы, нацеленной на формирование сбалансированного по направлениям бизнеса и географии портфеля активов в банковской сфере с основным фокусом на рынки Восточной Европы, Балкан и России. Ким пояснил, что единое экономическое пространство и регулирование в ЕС создаёт оптимальные условия для объединения европейского бизнеса.

«Это позволяет усилить управление операционными и кредитными рисками, обеспечивая максимальную прозрачность в интересах наших клиентов и регуляторов. Сегодня на базе Expobank CZ команда построила сильный, эффективный и прозрачный банк, который удовлетворяет требованиям наших клиентов в области международного банковского обслуживания. С приобретением Marfin Bank Expobank CZ усиливает свои позиции на таких перспективных рынках как Балканы и Юго-Восточная Европа», – подчеркнул он.

Экспертное мнение

Следует отметить, что в банковских кругах Сербии неоднозначно восприняли сделку по приобретению местного банка российским предпринимателем. По данным сербских СМИ, в Национальном банке страны не было единого мнения по вопросу выхода Игоря Кима на сербский рынок, в первую очередь из-за его неоднозначной репутацией. Но покровительство высокопоставленных лиц Сербии поспособствовало принятию положительного решения банковским регулятором.

Банковские аналитики и участники рынка связывают интерес Кима к европейскому рынку в целом и сербскому в частности тем, что он стремится построить банк, аналогичный российскому «Экспобанку». «Решение о планах по консолидации бизнеса в странах ЕС на базе Expobank CZ позволит Игорю Киму более продуктивно продолжить развитие бизнеса с европейскими банками-партнёрами и клиентами, повысить качество услуг и оптимизировать операционные расходы. Синергия от интеграции банковских активов будет стимулировать рост бизнеса Expobank CZ, делая его более устойчивыми к изменениям экономической конъюнктуры», – отметил в интервью ПТ финансист, занимающийся сделками M&A.

«Учитывая, что начиная с 2013 года по настоящее время в отчётности Marfin Bank отражены убытки, а его капитал составляет около 12,5 млрд рублей, целью покупки кредитной организации в Сербии может быть увеличение стоимости активов и капитала самого «Экспобанка» за счёт продолжения его европейской экспансии», – предположила гендиректор компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина

Тимур Кашапов

