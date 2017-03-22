Сергей Полунин выступит в Праге

1 мая 2017 г. в Национальном театре в Праге выступит всемирно известный артист балета Сергей Полунин. Перед выступление зрителям будет показан документальный фильм «Танцор» про Сергея Полунина.

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне, Украинская ССР.

Учился в Киевском хореографическом училище (педагоги Э. Б. Костюков, Т. М. Мартыненко, Н. Д. Прядченко). В возрасте 13 лет, при поддержке фонда Рудольфа Нуреева, переехал в Лондон, чтобы учиться в Школе Королевского балета.

С 2007 по январь 2012 года — премьер Королевского балета в Лондоне, Великобритания (в сезоне 2012—2013 года — приглашённый солист).

В 2012-2014 — премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (с 2014 года — приглашенный солист) и приглашённый солист Новосибирского театра оперы и балета.

С 2016 года — приглашённый солист Баварского балета (Мюнхен, Германия).

Фото: www.picssr.com