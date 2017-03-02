Шведы вновь вводят обязательную военную службу

Шведское правительство утвердило возобновление обязательной военной службы, на которую в начале следующего года должны поступить четыре тысячи мужчин и женщин. Такое решение было принято из-за опасений, возникших на фоне России и отсутствию интереса к службе в армии, сообщает BBC.

Длительность службы бы составила от 9 до 12 месяцев, а число призывников в будущем планируется увеличить вдвое. Решение государства о обязательной военной подготовке получило поддержку и со стороны оппозиции.

«У нас есть проблема с наполнением воинских частей на добровольной основе и надо эту ситуацию как-то решать. Таким образом, возобновление военной службы является просто неизбежным.», — сказал министр обороны Швеции.

Фото: euroradio.fm

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