Ситуация на дорогах

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По предварительным данным в феврале месяце на чешских дорогах погибло 27 человек. Это на четыре меньше, чем за в февраль прошлого года. Всего с начала 2017 года зарегистрировано 57 случаев дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Самым трагичным февральским днём считается 24, в этот день погибло на дорогах 4 человека. За последних 12 лет наименьшее количество ДТП с летальным исходом в феврале месяце было в 2014м году — погибло 24 человека, тогда как в 2008 году за тот же период – 68.
Фото: newsler.info
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