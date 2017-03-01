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Ситуация на дорогах

Илюстрационное фото

По предварительным данным в феврале месяце на чешских дорогах погибло 27 человек. Это на четыре меньше, чем за в февраль прошлого года.  Всего с начала 2017 года зарегистрировано 57 случаев дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Самым трагичным февральским днём считается 24, в этот день погибло на дорогах  4 человека. За последних 12 лет наименьшее количество ДТП с летальным исходом в феврале месяце  было в 2014м году — погибло  24 человека, тогда как в 2008 году за тот же период – 68.

 

Фото:  newsler.info

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