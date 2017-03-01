Ситуация на дорогах

По предварительным данным в феврале месяце на чешских дорогах погибло 27 человек. Это на четыре меньше, чем за в февраль прошлого года. Всего с начала 2017 года зарегистрировано 57 случаев дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Самым трагичным февральским днём считается 24, в этот день погибло на дорогах 4 человека. За последних 12 лет наименьшее количество ДТП с летальным исходом в феврале месяце было в 2014м году — погибло 24 человека, тогда как в 2008 году за тот же период – 68.

Фото: newsler.info

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