Снос зданий

Десятки полуразрушенных и заброшенных зданий и сооружений в Чехии будут снесены благодаря Министерству регионального развития, на их месте появятся парки, газоны и детские площадки. Министр Карла Шлехтова в рамках программы «Снос зданий» выделит гранты для социально ограниченных мест. Более 90 миллионов крон будут разделены среди 37 проектов.

«Мэры муниципалитетов имеют возможность уже второй год использовать субсидии для сноса ветхих зданий. В прошлом году это был ещё пилотный проект, но с растущим интересом стала очевидным необходимость в такой поддержке. Небольшие области с трудом бы нашли в своём бюджете финансы для сноса ветхих и неиспользуемых зданий, которые портят общий вид и опасны для жизни. Я считаю, что это будет способствовать улучшению качества жизни в области и её окрестностях,» — сказала министр регионального развития Карла Шлехтова.

Фото: mmr.cz

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