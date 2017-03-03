Спасение утонувшего

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Брно, по предварительным данным мужчина пошёл купаться в озере и не смог выплыть на поверхность воды, застряв подо льдом.
Для лучшего поиска в 20сантиметром льду пожарные вырезали четыре отверстия. В течении 13 минут с момента прибытия службы спасения мужчина был найден на глубине 2,5 м, пловцу было проведено искусственное дыхание .
Мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии.
Фото: rnns.ru
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