Стали больше пить

В Чехии растёт употребление энергетических напитков. В прошлом году их выпили 33 млн. литров, что на пять процентов больше, чем в 2015 году. Парламент Чехии планировал ввести ограничение употребления энергетических напитков, но это предложение так и не вступило в силу.

Европейская комиссия, организации потребителей, а также чешский парламент предупреждали относительно влияния энергетических напитков на здоровье и призывают к строгому их регулированию. Но популярность «энергетиков» наоборот продолжает расти. По подсчётам фирмы Nielsen, потребители в прошлом годы на «энерготоники» потратили 1,3 млрд крон, что на 8% больше, чем в 2015 году.

Явными показателями того, что энергетический напиток вреден, считается целый ряд уже доказанных факторов, например, быстрое повышение артериального давления, уровня сахара в крови, появление зависимости, наличие множественных побочных эффектов при передозировке.

Фото: passion.ru

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