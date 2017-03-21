Статистика прошлого года

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Население Чешской Республики в прошлом году увеличилось на 25 тыс и составляет 10 578 820. По данным Чешского статистического управления, рост обусловлен внешней миграцией и рекордному числу рождаемости.
Детей в прошлом году родилось 112663, это наибольшее число за последних шесть лет. Из них внебрачные дети составили 48,6 %, годом ранее — 47,8%. Возраст матерей в основном был 31 год.
Смертность составила 107 750 человек, это на 3400 меньше, чем в предыдущем году. Мужчины умирали в возрасте примерно 72 лет, а женщины — 79 лет. 317 детей не дожили до годовалого возраста.
В 2016 году выросло количество бракосочетаний на 2 600. Женихи были в основном в возрасте 30 лет, а невесты — 28 лет. Разводы сократилась примерно на 1000.
Фото: pekerjadata.com
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