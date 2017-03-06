Стекло для королей

Вы найдёте его и в королевских дворцах, где из него пьют по праздникам, и в домах обычных людей, где его из поколения в поколение передают по наследству. Королевское стекло фирмы «Мозер» является маркой класса люкс не только в Чехии, но и во всём мире. В этом году фирма отмечает 160 лет со дня своего основания и решила отметить этот юбилей необычной выставкой.

«Мы не выставляем экземпляры из галереи, речь идёт о вновь изготовленных вещах», – объясняет директор фирмы Лукаш Ябурек. Смысл выставки, со слов её куратора Петра Нового, состоит не в том, чтобы показать самые успешные изготовленные фабрикой вещи, а в том, чтобы показать миру, что наши мастера и сегодня способны их произвести.

Вдохновитель

История марки Мозер началась сто шестьдесят лет назад благодаря смелости её основателя Людвига Мозера, мечтавшего создавать из стекла уникальные творения.

Людвиг Леви Мозер родился в Карловых Варах в 1833 году в семье Лазаря Мозера, владельца кошерной столовой. Людвиг окончил реальное училище в Вене и вернулся в родной город, чтобы продолжить учебу, и пошёл в ученики к известному тогда гравёру по стеклу Андреасу Маттони. Мозер мечтал о своем собственном производстве. Многому научившись от Маттони, он понял, что отныне и навсегда его призвание – творить чудеса из стекла. В 1857 году Мозер основал свою фирму. Это был магазин, торгующий стеклом, и граверная мастерская при нём. На свой собственный стеклодувный цех денег у молодого Мозера пока не было. Он скупал стеклянные изделия у производителей, а потом из них создавал свои шедевры. Способность к творчеству, своё видение красоты, настойчивость довольно быстро привели Людвига Мозера к успеху. Появились средства и на свой стеклодувный цех, и теперь Мозеру уже не было равных. Его изделия шаг за шагом завоёвывают свет, и к 1873 году филиалы фирмы открылись в Санкт-Петербурге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Посуда марки «Мозер» поставляется к императорским и королевским дворам Вены, Петербурга, а затем – Лондона и Мадрида.

Сто шестьдесят лет уникальности

Новаторство Мозера заключалось в том, что в своих изделиях он не использовал традиционный свинец. Химический состав мозерского стекла до сих пор является коммерческой тайной фирмы. Но главное – гравировка, резьба, которой мастер уделял особое внимание. Традиции переняли его сыновья, прежде всего старший Лео, возглавивший компанию после смерти отца в 1916 году и долгое время успешно руководивший ею. В 1938 году, после прихода в Чехословакию фашистов, Мозеры продают фирму и эмигрируют в США, откуда уже никогда не вернутся.

После войны завод был национализирован и старался сохранить традиции производства, заложенные её основателем. В 1991 году компания переходит в частные руки.

До наших дней все шедевры производятся вручную. Работа всех стеклодувов проходит строгим контролем, во время которого на переплавку идёт от 30% до 60% продукции.

«Если изделие имеет дефект, например, оно неровное или у него неправильный размер, то оно выбрасывается. Стекло расплавляется и опять употребляется для продукции. Если со стеклом всё в порядке, то следует его украшение, то есть шлифовка, полировка, гравировка, украшение золотом, платиной и так далее. Резьба является самой дорогой техникой украшения стекла и самой сложной. Наши мастера гравировки известны во всём мире», – рассказывает один из лучших мастеров Зденек Дробны.

Представители завода говорят, что их изделия продолжают пользоваться неизменным успехом в России. Российским покупателям нравятся богато украшенные изделия в стиле конца XIX века. 60% изделий фирмы «Мозер» идут на экспорт, прежде всего в США, арабские страны и Россию.

Александр Авдеенко

Фото: moser-glass.com

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