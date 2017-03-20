Судьба архитектора

В 20-х годах прошлого века в Праге работало и училось множество архитекторов русского происхождения. Однако имя Владимира Брандта стоит особняком в этом списке. Он не только спроектировал множество объектов в тогдашней Чехословакии, но и воспитал будущих выдающихся архитекторов.

Владимир Александрович Брандт родился в 1974 году в семье потомственных ученых. Его дед Иоганн Фридрих фон Брандт – естествоиспытатель, зоолог и ботаник – немец по происхождению, переехал в Россию по личному приглашению Николая I. Отец Александр – профессор Харьковского ветеринарного института, а также основатель Харьковского зоопарка. Видимо, под влиянием отца одной из первых архитектурных работ Владимира Брандта стало строительство павильона аквариума для пресноводных и морских рыб, что было в то время сложнейшей технической задачей.

Ранние годы

Юность будущий архитектор и живописец провел между Харьковом, Санкт-Петербургом и родиной деда – Германией. Окончив в 1893 году реальное училище в Харькове, он поступил в Петербургский институт гражданских инженеров. Закончив его в 1898 году, много путешествовал по Европе, в Германии учился живописи у баварского художника А. Финна, на дочери которого позже и женился. А также изучал памятники архитектуры и живопись в Италии, Австрии, Франции, Голландии, Дании, Швеции и Норвегии.

В 1900 году Владимир Брандт служит городским архитектором в Полтаве, затем начинает работать в Варшавском политехническом институте, где преподает историю архитектуры, строительное законодательство, архитектурное проектирование, начертательную геометрию и рисунок. Революция 1905 года приводит к временному закрытию института, и Брандт уезжает сначала в Мюнхен, а потом возвращается в Россию. На родине он участвует в различных художественных выставках, работает городским архитектором в Ростове-на-Дону.

В 1917 году Брандт возвращается к преподаванию в Варшавском политехническом институте. Однако в связи с событиями Первой мировой войны институт был эвакуирован из Варшавы сначала в Москву, а потом в Нижний Новгород. Брандт пытался этому помешать, даже возглавил в 1918 году Объединенную коллегию профессоров против закрытия института, но безуспешно. Возвращаться в послереволюционную Россию архитектор не захотел и переехал сначала в Германию, а в 1922 году перебрался в Прагу.

В Праге

В Прагу Владимир Александрович Брандт приехал уже состоявшимся 48-летним человеком. Он сразу начал преподавать на архитектурном факультете при Чешском высшем техническом училище (ЧВТУ).

Одним из первых проектов Брандта в Чехии стало строительство в 1924 году храма Успения Божьей Матери на Ольшанском кладбище. К работе Брандт привлек своих учеников – Николая Пашковского и С.Г. Клодта. Все проектные работы русские архитекторы выполнили бесплатно. Иконостас храма также сооружен по проекту Брандта. А вот эскизы мозаик и росписей для храма, созданные известным художником Иваном Билибиным, были выполнены значительно позднее – в 1941-1946 годах

Следующим проектом Брандта стало строительство в 1925 году мавзолея для сербских и русских военнопленных, погибших в годы Первой мировой войны в лагере возле деревни Йиндржиховице, которая тогда называлась Heinrichsgrün, недалеко от Карловых Вар. Работы финансировало югославское правительство.

В Праге Владимир Брандт вел весьма насыщенную жизнь. Он возглавлял Объединение русских архитекторов Чехословакии, был председателем архитектурного отделения Русской учебной коллегии при Пражском политехническом институте, директором художественной школы при Русской академии наук, членом Русской академической группы и Союза русских писателей и журналистов в Праге.

Авторитет Брандта был таков, что именно к нему обратилась жена бывшего чехословацкого премьера Надежда Крамаржова с просьбой построить третью виллу семьи в городке Высоке-над-Йизерой. К разработке проекта Брандт снова привлек своих учеников – Пашковского и Клодта. Вилла представляет собой здание в стиле модерн с высокой остроконечной крышей, с которой открывается прекрасный вид на заповедник Крконоше. Строительство продолжалось четыре года – с 1927 по 1931 год, и заканчивал его уже чешский архитектор.

Другими известными проектами Брандта стало общежитие для русских студентов, а также кооперативный жилой дом для русской профессуры, в котором жил и сам архитектор.

Параллельно Брандт активно занимался живописью, участвовал в Большой выставке русского искусства в Берлине, состоял в Союзе русских художников Чехословакии.

Жизнь русского архитектора в Праге завершилась трагически. В 1944 году он был арестован гестапо за отказ сотрудничать с фашистами. Погиб в тюрьме на Панкраце и тайно похоронен в братской могиле.

Анна Семёнова

Фото: ru-news.ru

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