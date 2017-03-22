Судьба детей

В среду правительство примет решение о том, пойдёт ли Чехия путём большинства европейских стран и запретит размещение маленьких детей в доме малютки. Также будет рассматриваться возможность объединения опеки за уязвимой категорией детей в рамках одного министерства. Правительство не исключает усиления внимания на помощь семьям и тем самым предотвратить необходимость в доме малютки.

Чехия является одной из последних стран в Европе, где ещё существует возможность размещения детей в возрасте до трёх лет в доме малютки. В Словакии, например, запрещается направлять детей до 6 лет, а в Польше и в Хорватии – до 7 лет.

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