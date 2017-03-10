Торжественный вечер на Пражском граде

На вчерашнем торжественном вечере Милош Земан начал своё выступление с того, что отметил присутствие большого количества желающих послушать арию из оперы Дворжака «Русалка», на что зал отреагировал смехом. Но озвучить решение о своей кандидатуре президент решил после концерта классической музыки, поднявшись на сцену, начал речь со слов: « На часах уже 20:15 часов, а это значит, что все главные новости на телеканалах закончились и это хорошо… Я решил, что буду…», — Земана прервали бурные аплодисменты поднявшихся гостей.

В отличие от прошлогоднего вечера, когда приход президента с супругой в Испанский зал был отмечен гробовой тишиной, в этот раз процесс сопровождался под аккомпанемент оркестра.

На мероприятии присутствовали примерно 1000 гостей. По словам пресс-секретаря президента Йиржи Овчачека, среди приглашенных были политики, предприниматели, деятели культуры, в основном те люди, которые все эти годы поддерживали главу государства.

Вечер закончился ужином, на котором подавали блюда традиционной чешской кухни: картофель, шницели, сладости. «Шампанского и икры не будет», — предупреждал Овчачек заранее в эфире ČT24. Он уточнил также, что прошлогодний такой вечер обошёлся в 500 тыс. крон, нынешний — будет не дороже.

Конкуренцию нынешнему президенту на выборах готовы составить поэт-песенник Михал Горачек, бизнесмен Игор Сладек, врач и гражданский активист Марек Гилшер, а также сенатор Зденек Шкромах. О возможности баллотироваться говорили также министр обороны Мартин Стропницки, глава Академии наук Йтржи Драгош и бывший посол Чехии в США Петр Колар.

Подробности о вечере в Пражском граде читайте в специальном репортаже корреспондента «Пражского телеграфа» 16 марта.

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