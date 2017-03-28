Трамп «игнорирует» Земана

Милош Земан узнает дату визита в США за три недели до непосредственной поездки. По словам канцлера президента в этом нет ничего удивительного. Так, например, Ангела Меркель день своего визита в Белый дом узнала за 14 дней.

«У нас нет подтверждённой информации о визите — ни даты, ни программы, ни места, можно только предположить, что встреча будет в официальной резиденции президента, то есть в Белом доме,» добавил канцлер президента Вратислав Мынарж.

Фото: topre.ru

Фото: topre.ru

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