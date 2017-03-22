Транспортный фронт

С окончанием зимы на чешских дорогах открывается сезон ремонтных работ, в связи с чем водителям стоит приготовиться к различным ограничениям движения. «Пражский телеграф» узнал, какие именно дороги будут ремонтировать в 2017 году и какие изменения ожидают пользователей столичной транспортной системы.

В общей сложности в 2017 году будет отремонтировано более 600 км дорожного полотна. Помимо этого планируется строительство 140 км новых дорог. «В 2015 году было отремонтировано 545 км дорог первой категории и шоссе, в 2016 – 605 км, в 2017 этот показатель будет выше. В будущем планируется открывать ещё больше новых дорог и трасс», – рассказали в пресс-службе Министерства транспорта ЧР.

В Директорате дорог и шоссе ЧР пояснили, что первым в новом году будет отремонтирована часть шоссе D1 между Мирошовице и Гвездонице (21-29 км). 9 марта строители вернутся на участок Велка Битеш–Девет Кржижу, а в апреле начнутся работы ещё на трёх отрезках главной магистрали страны.

Пресс-секретарь Директората дорог и шоссе ЧР (ДДШ) Нина Ледвинова в ответ на запрос ПТ сообщила, что речь идёт об участках Остршедек–Штернов (34-41 км), Горжице–Коберовице (75-81 км) и Велке Мезиржичи Восток–Лготка (146-153 км). Пока неизвестно, удастся ли в ближайшее время начать работы на отрезке Гумполец–Ветрны Йеников (90-104 км), так как здесь ещё не завершился тендер по выбору подрядчика».

Помимо D1, модернизация которой остаётся главной задачей в сфере дорожного строительства в Чехии, реконструкция дорожного полотна начнётся на трассе между Брно и Вышковом. До конца 2017 года должны быть введены в строй два трёхкилометровых участка на шоссе D3 и D4, а также дорога между Сланы и Велвары, которая призвана заменить недостающую северную часть Пражской кольцевой автодороги.

По словам Нины Ледвиновой, водителям стоит подготовиться к новым ограничениям на шоссе D5 и D8 на подъезде к Праге в связи с реконструкцией дорожного полотна на участке с 0 по 5 км шоссе D5 в направлении Розвадов, модернизацией покрытия на развилке с Пражской кольцевой автодорогой и на участке D8 с 5 км по 0 км. «Новые дороги будут построены на магистралях D6 и D3 и на трассе, связывающей Карловы Вары и Дечин», – уточнила официальный представитель ДДШ ЧР.

Общественный транспорт

Обзор изменений, которые ожидают жителей Праги, представила в конце феврале компания Ropid, которая обеспечивает работу общественного транспорта города. Наиболее заметным нововведением является корректировка маршрутов трёх пражских трамваев.

На некоторых наиболее загруженных линиях работу электротранспорта усилят. Также будет создано прямое трамвайное сообщение там, где раньше жители жаловались на его отсутствие.

Речь идёт, в частности, о новом трамвае № 13, который соединит районы Вршовице и Винограды и будет курсировать по следующему маршруту: Чернокостелецка – Возовна Страшнице – Желивскего – Флора – Йиржи из Подебрад – Музей – И.П. Павлова – Площадь Мира – Руска – Площадь Чехова.

Маршрут трамвая № 21 претерпел некоторые изменения и теперь будет проходить через следующие остановки: Сидлиште Модржаны – Вокзал Модржаны – Вокзал Браник – Дворце – Площадь Франтишека Палацкого – Андел – На Книжеци – Радлицка.

А на историческом маршруте № 23 отныне будут работать преимущественно ретро-трамваи по маршруту: Краловка – Малованка – Погоржелец – Пражский Град – Малостранска – Уезд – Народни Тршида – Карлова площадь – И.П. Павлова – Звонаржка.

Компания Ropid сообщила также о том, что по линии А столичного метро теперь все составы будут ходить до конечной станции Больница Мотол. На ветке метро С (на отрезке Ладви-Летняны) все поезда начнут ходить до конечной в часы пик. В свою очередь, на ветке B увеличат количество поездов в дневные часы, чтобы снизить загруженность.

Авиасообщение

Изменения коснутся и работы аэропорта им. Вацлава Гавела, где в ближайшее время будет установлено 17 современных турникетов для самостоятельного прохождения паспортного контроля в зонах прибытия и вылета. В настоящее время ведётся тестирование новой системы контроля, которая, как ожидается, позволит существенно сократить процесс проверки пассажиров.

Как рассказали в Национальном центре охраны границ ЧР, турникет может обслуживать около 200 тыс. пассажиров в месяц. При этом длительность проверки составит не более 15 секунд.

С марта также увеличится количество рейсов, которые принимают и отправляют «воздушные ворота» Праги. В частности, крупнейшая бюджетная ирландская авиакомпания RyanAir откроет 8 новых рейсов из чешской столицы. Помимо прямых полётов из Праги в Барселону (ежедневно), Мадрид (ежедневно) и Краков (2 раза в неделю), самолёты компании начнут летать в Будапешт (5 раз в неделю), Болонью (3 раза), Эдинбург (3 раза), Эйндховен (ежедневно) и Малагу (2 раза), а рейс в Ливерпуль станет круглогодичным (4 раза в неделю).

Wizz Air, венгерский конкурент RyanAir, два раза в неделю начнёт летать из Праги в Рейкьявик, прямой рейс в исландскую столицу будут выполнять и самолёты «Чешских авиалиний». SmartWings, который принадлежит крупнейшей авиакомпании Чехии Travel Service, с марта возобновляет полёты в Лион, Альмерию и на остров Менорка.

Тимур Кашапов

Фото: fishki.net

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