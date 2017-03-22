Ушла из жизни Гелена Штахова

Сегодня ночью в возрасте 72 лет умерла Гелена Штахова — актриса кукольного театра, сценарист, режиссёр, дублёрка, с 1996 года директор театра Спейбла и Гурвинека. Актриса умерла дома, в окружении своей семьи.

«Несмотря на долгую борьбу с тяжёлой болезнью, мама до последнего момента занималась театром, которому посвятила свою профессиональную и личную жизнь. Мы будем стараться, чтобы наша маленькая деревянная семья жила и дальше театральной жизнью», — говорит дочь актрисы.

Фото: radio.cz

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