Успеть поменять

Больше, чем у 40 тысяч человек в марте истечёт срок действия водительского удостоверения, то есть это относится тем, у кого оно было выдано десять лет назад.

По данным министерства транспорта именно в 2007 году было выдано наибольшее количество водительских прав за всю историю.

В целом за весь 2017 год более 800 тысяч удостоверений станут недействительными. Затем на новое обменяли лишь 130 тысяч водителей.

Для замены на новое удостоверение необходимо обратиться в администрацию по месту жительства, причём за 3 месяца до окончания срока действия. Для подачи заявления понадобится документ личности, паспортное фото и непосредственно водительские права, эта процедура является бесплатной. Выдача новых водительских документов производится в течение 20 дней, за доплату в размере 500 крон можно получить документ в ускоренном порядке — за 5 дней.

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