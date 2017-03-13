Ужесточение правил игры

Очередная поправка в Закон о пребывании иностранцев может усложнить жизнь не только гражданам других и стран, но и чехам, если они состоят в отношениях с иностранцами. Несмотря на явное противоречие нормам европейского права, законопроект могут принять.

Поправки к Закону о пребывании иностранцев в Чехии подготовил депутат от Моравскосилезкого края, член Социал-демократической партии Вацлав Клучка. Как следует из 22-страничного документа, опубликованного на сайте парламента, правила пребывания иностранцев в Чехии могут быть ужесточены, а полномочия Министерства внутренних дел (МВД) серьёзно расширены.

Без суда и следствия

Так, поправки могут отменить существующую систему судебных апелляций. Сейчас, получив от МВД отказ в предоставлении разрешения на проживание, иностранец может сначала подать апелляцию на это решение, а потом обратиться в независимый суд. Депутат Клучка предлагает эту схему, как ему кажется, упростить, чтобы «разгрузить государственную администрацию и судебную систему».

Жалобы о виде на жительство выводятся во внесудебное правовое поле на усмотрение специальной трёхчленной комиссии МВД, пояснил «Пражскому телеграфу» адвокат Леонид Кушнаренко. «Это, конечно, существенно ограничит возможности оспаривания законности отказов в получении, продлении вида на жительство иностранцев», – считает адвокат.

«Пока мы ждем решения суда, затягивается срок, когда иностранец должен покинуть страну. И это большая проблема», – цитирует Клучку портал info.cz. Таким образом, отменяется принцип независимого рассмотрения, решение зависит исключительно от доброй воли МВД, считает представитель Ассоциации по вопросам интеграции и миграции Магда Фалтова. «Поправка просто нарушает принцип правового государства», – заявила Фалтова info.cz.

Не женитесь на иностранках

МВД просто не решилось само представлять эти поправки парламенту, чтобы не согласовывать их с другими ведомствами, пишут Lidové noviny. Впрочем, и сам Клучка на пленарном заседании не отрицал, что предложенная им новелла закона «весьма детально прорабатывалась МВД».

Содержание поправок может также коснуться и самих чехов, состоящих в отношениях с иностранцами. Сейчас гражданка другой страны, родившая ребенка от чеха, может запросить вид на жительство вне зависимости от того, на каких основаниях она въехала в страну, даже если её виза к этому моменту будет закончена. Эту возможность новый законопроект отменяет.

Правила постановки на учёт родственников гражданина ЕС также меняются, рассказал «Пражскому телеграфу» адвокат Леонид Кушнаренко. Раньше этой категории граждан разрешалось находиться в стране до 3-х месяцев без какой-либо регистрации. По новой норме заявление на ВНЖ надо будет подавать сразу по пересечении границы. «Это грубое нарушение европейского права. Связь чеха с иностранкой рассматривается как отношения второго сорта», – возмущается Фалтова.

Гостайна и СИЗО

Коснется поправка также и такой чувствительной темы как получение гражданства Чехии. В него вносится положение о государственной тайне, ссылаясь на которое МВД сможет вовсе не реагировать на какие либо запросы со стороны заявителей, поясняет Кушнаренко. «Аргументом о государственной тайне будут напрочь закрыты ещё пока имеющиеся возможности добиться правды» –говорит адвокат.

Одним из положительных моментов стало введение понятие «ненадежный работодатель». В случае перевода иностранного работника с одного рабочего места на другое вводится обязанность соблюдения правила отсуствия у того каких-либо задолженностей, в т.ч. по страховке. Также закон будет противостоять противозаконной деятельности различного рода посредников в трудоустройстве. В то же время упрощается процедура лишения статуса обладателя вида на жительства по причине потери работником трудовой карты.

Кроме того, на срок до одного года продлевается срок, в течение которого иностранца можно держать в следственном изоляторе.

Перспективы закона

В ближайшие дни поправка Клучки будет рассматриваться в третьем чтении в парламенте. По мнению Кушнаренко, поправку, скорее всего, примут, хотя она противоречит некоторым нормам европейского права, которое имеет приоритет над национальным чешским. «К сожалению, автор сделал весьма удачные отсылки к европейскому праву. При таком развитии событий у нас, у адвокатов, работы только прибавится», – заключает адвокат.

Анжела Сикамова

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