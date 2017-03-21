В больницу на машине

Для большинство больниц Праги актуальна серьёзная проблема — нехватка парковочных мест. Поэтому цена за парковку достаточно высокая, иногда даже пациенты при выезде из больничного комплекса не в состоянии её оплатить.

Рассказывает пациентка факультетской больницы Томаерова: « Когда мы с мужем приехали в первый раз, то провели там около 2,5 ч и заплатили за парковку 200 крон. В следующий раз, когда приехали только на перевязку, заплатили 80 крон.»

Например, в больнице Краловске Винограды «количество парковочных мест абсолютно неадекватно, особенно это ощутимо в будние дни, в период с семи утра до часу дня,» — говорит руководитель кризисного управления больницы Йиржи Шаттауэр.

Критическая ситуация с парковкой также и в больнице Гомолце, которая насчитывает около 200 мест, доступных для пациентов и посетителей, и дополнительно 300 мест – для сотрудников.

Пациент больницы Мотол пан Навратил рассказывает: « В марте, я был там дважды, первый раз заплатил девяносто крон, а второй — сто двадцать. Если вы едете в Мотол к врачу, то это гарантировано, что проведёте там более часа. У меня такое чувство, что больницы своими ценами за парковку, нас наказывают за то, что мы к ним приехали».

Фото: autoass.ru

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