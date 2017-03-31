В центре внимания – Бабиш

В рамках своего турне по чешским университетам, министр финансов и глава движения ANO Андрей Бабиш, посетил Университет экономики.

Послушать его речь собрались сотни студентов, зал был полностью переполнен.

Встречу начал декан факультета Народнохозяйственного факультета ВШЭ Мирослав Шевчик: « Только что я говорил господину Бабишу, что свою политическую кампанию он начал в 2013 году именно на нашем факультете. На своём выступлении он прямолинейно сказал, что государством будет управлять, как фирмой».

Андрей Бабиш декана исправил: «Кто не введёт семейный бизнес — не поймёт её философии. Поэтому сегодня я правильнее скажу, что я бы управлял государством, как семейным бизнесом».

Затем министр продолжил главной темой, а именно, как ему удалось сократить государственный долг. «Каждому из вас я сэкономил шесть тысяч крон», начал Бабиш.

Андрей Бабиш рассказал студентам и о нехватке рабочей силы, о зависимости чешской промышленности от иностранных рабочих. В качестве примера, привёл фирму Rohlik.cz, где полицейская проверка обнаружила десятки иностранных рабочих, у которых по словам полиции были не в порядке рабочие документы.

Постепенно министр финансов перешёл на критику других государственных структур: «Министерство труда и социальных дел получит миллионы на переквалификацию. Я спрашиваю, для кого это, если нет людей?».

Также Бабиш говорил на свои любимые темы, которые неоднократно звучат в СМИ. «Я хотел бы снизить НДС на пиво, но у меня это не вышло. Кто-то хочет отменить следующий этап электронного учёта выручки (EET), в то время, как работа в этом секторе наладилась. EET функционирует и приносит миллиарды,» сказал он в защиту своих политических действий.

В конце встречи Бабиш не забыл упомянуть о том, что Парламент сегодня является туристическим агентством. « Депутаты летают куда угодно, а я только в Брюссель и всегда эконом-классом, и сижу на девятом ряду», сказал министр.

Фото: tn.nova.cz

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