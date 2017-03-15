В Чехии нет новых специалистов

Компания Manpower провела регулярное прогнозирование рынка труда в Чехии и пришла к выводу, что чешские работодатели (8% фирм) планируют набирать новых работников, сохраняя уже существующий штат. Только 2% намерены провести сокращение, а остальные пока работают без перемен. Работодатели сходятся во мнении, что низкий уровень безработицы ведёт к сложной ситуации: выбирать новых специалистов не из кого. В следующем квартале ожидается, что больше всего набирать новых сотрудников будут крупные компании. Расширение штата прогнозируют в фирмах, занятых в области транспорта, складских услуг и строительства. В сельском хозяйстве, наоборот, пройдёт сокращение.

Фото: www.linkedin.com

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