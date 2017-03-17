В Праге откроется выставка «Заповедные места»

В Российском центре науки и культуры открылась выставка фотографий фотохудожника, писателя-эзотерика Натальи Беленцовой «Заповедные места». На выставке представлены работы, сделанные Натальей на Южном Урале, куда она часто ездит в выходные из своего родного города Челябинска.

Горы для Натальи Беленцовой – отдельный мир, который манит и завораживает, учит и бережёт. Сама фотограф говорит, что эта выставка побывала в разных городах и странах, и люди, увидевшие эти работы, практически в голос говорили: «Так хочется туда съездить!» А автор убеждена, что человек, посмотревший на мир с высоты гор, обязательно изменится к лучшему.

Фото: https://rosphoto.com/