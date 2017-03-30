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В Праге пройдет концерт детских хоров из Чехии и России

В Праге пройдет концерт детских хоров

8 мая 2017 г. на Градчанской площади г.Прага состоится концерт детских хоров из Чехии (гор. Пльзень) и России (гор. Красногорск).

Данное мероприятие посвящено 72-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне и будет носить антивоенный характер.

 

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